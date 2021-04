Do niedawna w ogóle nie wiedziałem, że ktoś taki istnieje. Później dowiedziałem się z mediów - powiedział Andrzej Duda, odnosząc się do słów pisarza Jakuba Żulczyka, który określił prezydenta słowem "debil".

Jakub Żulczyk jest oskarżony o znieważenie Andrzeja Dudy. W sprawie znanego pisarza i scenarzysty chodzi o komentarz do wpisu prezydenta RP po wyborach prezydenckich w USA. "Gratulacje dla Joe Bidena za udaną kampanię prezydencką. W oczekiwaniu na nominację Kolegium Elektorów Polska jest zdeterminowana, by utrzymać wysoki poziom i jakość partnerstwa strategicznego z USA" - napisał wtedy prezydent Duda.

"Nigdy nie słyszałem, aby w amerykańskim procesie wyborczym było coś takiego, jak 'nominacja przez Kolegium Elektorskie'. Biden wygrał wybory. Zdobył 290 pewnych głosów elektorskich, ostatecznie, po ponownym przeliczeniu głosów w Georgii, zdobędzie ich zapewne 306, by wygrać, potrzebował 270. Prezydenta-elekta w USA 'obwieszczają' agencje prasowe, nie ma żadnego federalnego, centralnego ciała ani urzędu, w którego gestii leży owo obwieszczenie. Wszystko co następuje od dzisiaj - doliczenie reszty głosów, głosowania elektorskie - to czysta formalność. Joe Biden jest 46 prezydentem USA. Andrzej Duda jest debilem" - napisał Żulczyk na Twitterze.

Żulczykowi z art. 135 par. 2 Kodeksu karnego, który reguluje tę kwestię, grozi do 3 lat pozbawienia wolności. To właśnie w związku z tym przepisem Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko pisarzowi. Zarzucono mu "popełnienie czynu polegającego na publicznym znieważeniu 7 listopada ub.r. na profilu w serwisie społecznościowym Prezydenta RP, poprzez użycie wobec niego określenia powszechnie uznanego za obraźliwe". Śledztwo w tej sprawie rozpoczęło się po zawiadomieniu osoby prywatnej. Sąd Okręgowy w Warszawie nadał już sygnaturę sprawie Żulczyka. Obecnie oczekuje ona na wyznaczenie rozprawy.

Andrzej Duda o Żulczyku: Są pewne granice kultury bycia

Sprawę wpisu Jakuba Żulczyka skomentował na antenie Polsat News prezydent Duda. - W polityce są pewne granice kultury bycia, poza którymi polityka przestaje być polityką, a język przestaje być normalnym językiem i staje się rynsztokiem, przejawem nienawiści, woli sponiewierania drugiego człowieka. Uważam, że to przekroczenie wszelkich granic i jakiejkolwiek przyzwoitości - stwierdził.

- Nie czytałem książek Jakuba Żulczyka. Do niedawna w ogóle nie wiedziałem, że ktoś taki istnieje. Później dowiedziałem się z mediów - dodał Andrzej Duda.

RadioZET.pl/Polsat News