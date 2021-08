Duda krytykuje lex TVN. "Kontrowersyjne rozwiązanie, niezrozumiałe dla naszych partnerów"

To jest bardzo kontrowersyjne rozwiązanie, które jest niezrozumiałe dla naszych amerykańskich partnerów - podkreślił prezydent Andrzej Duda pytany we wtorek w TVP Info, czy ma zamiar podpisać tzw. ustawę medialną, zwaną potocznie "lex TVN". Ocenił też, że "repolonizacja mediów" powinna odbywać się na drodze rynkowej.

Andrzej Duda udzielił wywiadu TVP Info. Jednym z wątków, które podjęto w czasie rozmowy, była przyjęta przed dwoma tygodniami nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, zwana potocznie "lex TVN", która przewiduje, że koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE plus Norwegia, Islandia i Liechtenstein), pod warunkiem, że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza EOG.

Duda o "lex TVN": kontrowersyjne rozwiązanie, niezrozumiałe dla naszych partnerów

Ustawa ta w opinii opozycji i dużej części ekspertów jest wymierzona w nieprzychylne władzy stacje TVN oraz TVN24. Ta druga wciąż czeka na przedłużenia polskiej koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (w międzyczasie otrzymała już holenderską). Właścicielem grupy TVN - w której skład wchodzą wspomniane wyżej stacje - jest amerykański koncern Discovery, który po ewentualnym wejściu nowych przepisów w życie musiałby sprzedać większościowy pakiet udziałów.

To jest bardzo kontrowersyjne rozwiązanie, które jest niezrozumiałe dla naszych amerykańskich partnerów. Z dwóch względów: po pierwsze ze względu na ochronę własności, do której wiadomo jaki stosunek mają Amerykanie, a po drugie, z uwagi na wartość wolności słowa, która generalnie w USA, generalnie w mediach jest dosyć bezwzględna Andrzej Duda

Tak brzmiała odpowiedź prezydent, gdy został zapytany, czy ma zamiar podpisać tzw. ustawę medialną. Duda przyznał też, że jego zdaniem "repolonizacja mediów" powinna odbywać się "na zasadzie rynkowej". - Po prostu na zasadzie nabycia. Nie przymusowo, na zasadzie, że mamy ustawę i określony termin, co powoduje spadek cen akcji, jeżeli to jest giełdowa spółka - podkreślił.

Duda zawetuje "lex TVN"? Kolejna niejednoznaczna wypowiedź

Ustawa jest obecnie w Senacie, który zajmie się nią zapewne w ok. 10 września i - z uwagi na opozycyjną większość - raczej ją odrzuci. Wtedy wróci ona do Sejmu, a tam PiS potrzebuje już większości 231 głosów. Czy gdyby projekt ponownie przeszedł przez izbę niższą w obecnym kształcie, to prezydent by go podpisał?

Trudno jednoznacznie stwierdzić, choć słowa, które padły podczas wtorkowego wywiadu, mogą oznaczać, że Duda ma co najmniej spore wątpliwości wobec "lex TVN". W podobnym tonie interpretowano zresztą jego wypowiedź z 15 sierpnia, podczas obchodów święta Wojska Polskiego.

Prezydent zapewnił wówczas, że będzie stał na straży konstytucyjnych zasad, "w tym zasady wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, a także zasady prawa własności i wszystkich innych zasad konstytucyjnych - równego traktowania, zasady proporcjonalności i wszystkiego tego, co ważne w państwie demokratycznym".

