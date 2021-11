Nie wyobrażam sobie wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19 - powiedział w poniedziałek w Budapeszcie prezydent Andrzej Duda. Jednocześnie zaapelował, by podejść do sprawy "jak najrozsądniej" i ze szczepienia skorzystać.

Szczepienia przeciw koronawirusowi były jednym z temat konferencji prasowej po spotkaniu przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) w Budapeszcie. Uczestniczyli w nim prezydenci Polski Andrzej Duda, Węgier Janosz Ader oraz Słowacji Zuzana Czaputova. Ze względów zdrowotnych nieobecny był prezydent Czech Milosz Zeman.

- Muszę państwu powiedzieć, że - znając podejście moich rodaków, takie poczucie wolności - nie wyobrażam sobie, żeby w Polsce można było wprowadzić przymusowe szczepienia - odparł prezydent Duda. - Dyskutowaliśmy dzisiaj na ten temat i efektem tej dyskusji jest nasze wspólne oświadczenie - ono pokazuje również pewnie realia - dodał.

Duda o szczepieniach przeciw COVID-19. "Nie wyobrażam sobie"

Prezydent zaapelował jednocześnie, aby się szczepić i podejść do sprawy "jak najrozsądniej, rozważając wszystkie za i przeciw patrząc na to, jaka jest sytuacja". Jak zauważył, nie jest dla nikogo tajemnicą, że ponad 90 proc. osób, które wymagają hospitalizacji w związku z zachorowaniem na COVID-19 to osoby, które nie były szczepione. - Ci, którzy byli szczepieni, a zachorowali, przechodzą tę chorobę lekko, z niewielkimi symptomami lub zdarza się, że zupełnie bez symptomów - podkreślił Duda. Jak wskazał, dla osób niezaszczepionych skutki choroby są bardzo poważne, a czasem wręcz tragiczne.

Prezydent Węgier Janosz Ader poinformował, że rząd w tym kraju nie planuje, "przynajmniej krótkofalowo", wprowadzenia obowiązkowego szczepienia. - Jeśli stanowisko rządu się zmieni, na pewno państwo otrzymacie wiadomość - dodał. Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova powiedziała, że w jej kraju trwa debata polityczna na ten temat. Jednak - dodała - obecnie "nie ma jeszcze porozumienia".

W ciąg ostatniej doby zaszczepiło się w Polsce ponad 21 tys. osób. Do tej pory 53,8 proc. mieszkańców Polski zostało w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

RadioZET.pl/PAP - Sonia Otfinowska, Mikołaj Małecki