Oczywiście ja także poddam się szczepieniu na COVID-19 - tak prezydent Andrzej Duda odpowiedział na wcześniejszy wpis na Twitterze lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, który - zwracając się do prezydenta - napisał m.in., że także ozdrowieńcy powinni się zaszczepić.

Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział w "Faktach po Faktach" na antenie TVN24, że będzie się szczepić przeciwko COVID-19. "Ja powiem więcej: ja jeszcze mogę jechać i zaszczepić pana prezydenta Dudę, bo on miał chyba jakieś wątpliwości do tego i zrobię to jak najszybciej się da, żeby tylko nie siali fake newsów, zwłaszcza rządzący, którzy są odpowiedzialni za te szczepienia" - dodał prezes ludowców.

W odpowiedzi prezydent Andrzej Duda napisał w sobotę na Twitterze: "Szanowny Panie Przewodniczący @KosiniakKamysz! Dziękuję za troskę o moje zdrowie, ale ja patrzę na szczepienie w aspekcie ogólnospołecznym". "To moje +państwowe+ zadanie, a w dodatku należę do +ozdrowieńców+" - dodał. Prezydent dołączył również do Tweeta rozmowę z ekspertami nt. szczepionki przeciwko COVID-19. Nagranie jest dostępne na stronie prezydenckiej kancelarii.

Kosiniak-Kamysz odpowiedział na prezydencki Tweet, pisząc, że eksperci są zgodni co do tego, że zaszczepić powinno się jak najwięcej Polaków, także ozdrowieńców. "Należy dać przykład z góry i włączyć się w akcję szczepień, aby nasi rodacy poczuli ich potrzebę" - napisał lider Ludowców.

"Nie wysłuchał pan wypowiedzi ekspertów do końca" - odpowiedział prezydent. Jak dodał, "przymyka oko", bo lubi Kosiniaka-Kamysza i "rozumie, że młodość ma swoje prawa".

"Zdaniem ekspertów ozdrowieńcy powinni być szczepieni w ostatniej kolejności. Oczywiście ja także się poddam szczepieniu. Pozdrawiam! Miłego wieczoru!" - napisał Andrzej Duda.

RadioZET.pl/ PAP/ Twitter