Andrzej Duda odmówił w sobotę spotkania z byłym wicepremierem Jarosławem Gowinem. Wcześniej szef Porozumienia, który we wtorek został usunięty z rządu, zapowiadał rozmowy z głową państwa. Politycy i komentatorzy odnieśli się do tej sytuacji w mediach społecznościowych.

Jarosław Gowin w sobotę odebrał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy dymisję ze stanowiska wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii. Został on odwołany ze stanowiska we wtorek, o czym poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Powodem były rozbieżności koalicyjne wokół Polskiego Ładu i lex TVN.

Radio ZET podało w piątek, że dzień później lider porozumienia będzie chciał się spotkać z głową państwa i porozmawiać m.in. o lex TVN. Kontrowersyjna ustawa, która zdaniem opozycji i dziennikarzy jest atakiem na właścicieli TVN oraz wolność słowa, została przyjęta przy sprzeciwie Porozumienia.

Duda odmawia spotkania Gowinowi. Lawina komentarzy

Podczas wręczenia dymisji prezydent odmówił publicznie rozmowy z Gowinem. - Nie umiem odpowiedzieć, czy stoi przede mną ten człowiek, który chce realizować dobry plan dla Polski? Czy może stoi osoba, która postanowiła zmienić front? To dla mnie trudna sytuacja - powiedział Andrzej Duda. Prezydent podkreślił też, że z przyjemnością porozmawia z Gowinem, ale najpierw musi "zobaczyć, kogo do siebie" zaprosi, bo dziś tego do końca nie wie. Dlatego - jak wyjaśnił - "nie będzie spotkania jak zawsze w cztery oczy, które miało miejsce do tej pory".

W odpowiedzi lider Porozumienia skomentował słowa prezydenta na Twitterze. "Jeśli ktoś nie wie, po stronie którego obozu jestem, to odpowiadam jasno: mój sprzeciw wobec drastycznego podnoszenia podatków i fatalnego w skutkach lex TVN wynika z tego, że zawsze stałem i będę stać po stronie obozu, któremu na imię Polska" - napisał na Twitterze były wicepremier.

Spięcie na linii Duda-Gowin było również szeroko komentowane w sieci. "Mowa jest srebrem" - napisał na Twitterze wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek. Radosław Sikorski, europoseł PO, natomiast napisał: "Jak obiecał, Andrzej Duda jest prezydentem niezłomnym. Heroicznie odmówił Jarosławowi Gowinowi spotkania w cztery oczy. Tylko nie doczytał w konstytucji, że jest prezydentem Polski, a nie PiS-u".

W obronie prezydenta wystąpił za to Norbert Maliszewski z Centrum Analiz Strategicznych przy kancelarii premiera. "Pan Prezydent miał posłusznie zagrać rolę, którą zapisał dla niego dymisjonowany Gowin? Usłyszał kilka słów prawdy, nie jakieś narracje. Ta prawda boli, ale opozycja poklepie po plecach i znów kilka minut w mediach" - napisał na Twitterze.

Roman Giertych, adwokat i były wicepremier, skomentował: "Wiem, że Gowin zrobił wiele złych rzeczy, ale od tego jak potraktuje go opozycja, zależy, czy następni pójdą w jego ślady. Dlatego ja, pamiętając wszystko, witam go serdecznie po dobrej stronie sporu". Rzecznik PSL Miłosz Motyka napisał na Twitterze: "Andrzej Duda „obraził się” na Jarosława Gowina i publicznie odmówił mu spotkania, bo ma… sporo ustaw do podpisania. W swoim potoku słów nie omieszkał oczywiście też obrazić opozycji. Z prezydenta wyszedł zwykły partyjny aparatczyk. Po raz kolejny. Wstyd".

RadioZET.pl/PAP - Agnieszka Ziemska/Onet