Duda podpisze lex TVN? "Prezes tego oczekuje. Weto może być wielkim zaskoczeniem"

Jeśli Andrzej Duda zawetuje ustawę medialną, to może być wielkim zaskoczeniem dla naszych wyborców. Sam Jarosław Kaczyński chce w sprawie "lex TVN" pozytywnej reakcji ze strony Pałacu Prezydenckiego - mówi europoseł PiS Ryszard Czarnecki we wtorkowym "Super Expressie".

Lex TVN, czyli nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, przegłosowana w zeszłym tygodniu w Sejmie, wciąż budzi poruszenie. Ustawa na razie trafi do Senatu, gdzie większość ma opozycja, co może wskazywać na to, że zostanie tam przetrzymana, a następnie odrzucona. Nie wiadomo też, co w przypadku ostatecznego przejścia przez Sejm w drugim głosowaniu zrobi Andrzej Duda.

W sprawie potencjalnego zachowania prezydent w rozmowie z "Super Expressem" wypowiedział się Ryszard Czarnecki. Zdaniem europosła PiS, "władze PiS, ścisłe kierownictwo naszej partii, w tym oczywiście wicepremier Jarosław Kaczyński, oczekują, że Andrzej Duda nie zawetuje ustawy lex TVN, ale ją podpisze".

Lex TVN. Duda podpisze? Czarnecki: prezes Kaczyński tego oczekuje

Według "SE" "na linii Nowogrodzka - Pałac Prezydencki może się zrobić naprawdę gorąco przez słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który podczas obchodów Święta Wojska Polskiego zasugerował, że rozważa zawetowanie ustawy lex TVN".

Gazeta przypomina jego wypowiedź, w której stwierdził: - Zapewniam wszystkich, że będę stał na straży konstytucyjnych zasad, w tym zasady wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, a także zasady prawa własności". Czarnecki podkreśla jednak, że partia rządząca jest świadoma innych możliwych scenariuszy. - Należy też rozważyć niestety inny wariant, czyli weto. Jestem jednak dobrej myśli - stwierdza Czarnecki.

"Super Express" przypomina, że nowelizacja tak zwanej ustawy medialnej została przyjęta przez Sejm i trafi na biurko prezydenta, jeśli przejdzie przez Senat albo jeśli większość sejmowa przegłosuje ewentualne poprawki izby wyższej lub senacką uchwałę o odrzuceniu ustawy

Sejm przegłosował "lex TVN". Zarząd TVN: otrzymaliśmy koncesję holenderską

Sejm przegłosował w środę nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, zwaną potocznie "lex TVN", która przewiduje, że koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE plus Norwegia, Islandia i Liechtenstein), pod warunkiem, że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza EOG.

W ocenie dużej części ekspertów oraz polityków opozycji nowela jest wymierzona w Grupę TVN, której udziałowcem jest amerykański koncern Discovery. Przypomnijmy, że jedna ze stacji grupy - TVN24 - od lutego 2020 roku oczekuje na rozpatrzenie przez KRRiT wniosku o przedłużenie obecnej koncesji, której ważność mija 26 września 2021 roku. W poniedziałek Zarząd TVN poinformował jednocześnie, że aby zapewnić ciągłość nadawania stacji, złożono wniosek o koncesję holenderską, która została przyznana.

RadioZET.pl/PAP