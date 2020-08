Na stronie prezydent.pl opublikowano podsumowanie pierwszych pięciu lat urzędowania Andrzeja Dudy. "Jestem dumny z tego, co udało mi się osiągnąć" - podkreślił Andrzej Duda przedstawiając sprawozdanie z pierwszej kadencji swojej prezydentury.

Podsumowanie przedstawiono w dwóch wersjach: jako obszerny opis na stronie internetowej, bogato ilustrowany zdjęciami oraz jako - równie obszerny - dokument do pobrania ze strony. Oba teksty opisują działalność prezydenta, choć są inaczej zredagowane.

Andrzej Duda podsumowuje 5 lat prezydentury

Dokument w wersji PDF opisuje dokonania prezydenta m.in. w zakresie polityki społecznej, bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, zdrowia i zarządzania w czasie pandemii, rozwoju ekonomicznego kraju, ekologii i ochrony środowiska, polityki historycznej, edukacji, kultury oraz sportu. W dokumencie zamieszczono też liczne "ciekawostki" dotyczące prezydenta, pary prezydenckiej, pierwszej damy i inne. Zawiera on też - poza opisami - spis "osiągnięć i aktywności" prezydenta w punktach.

Jestem dumny z tego, co udało mi się osiągnąć. Wszystkie moje działania oraz efekty współpracy z Radą Ministrów były i są nakierowane na tworzenie jak najlepszej teraźniejszości i przyszłości dla Polaków

- napisał prezydent Duda na wstępie sprawozdania. "Wiemy, jakiego państwa chcemy. Chcemy Polski praworządnej i sprawiedliwej, nowoczesnej i solidarnej, demokratycznej, a zarazem silnej i uczciwej. Budowa i umacnianie Rzeczypospolitej jest naszym wspólnym obowiązkiem" - dodał.

Andrzej Duda w dokumencie przypominana o wsparciu przez państwo rodzin w ramach programu 500 plus, programach dla seniorów, takich jak Emerytura plus oraz Leki 75 plus. Wspomina o rozwiązaniach mających na celu zwiększenie ochrony prawnej dzieci. Pisze o podniesieniu płacy minimalnej i obniżeniu niektórych podatków m.in. PIT, a także o wsparciu dla niepełnosprawnych.

Andrzej Duda o polityce zagranicznej podczas swojej I kadencji

Przypomina o realizowanej obecnie reformie sądownictwa, zwiększeniu bezpieczeństwa militarnego - m.in. przez współpracę z NATO, podniesienie wydatków na armię, zwiększenie jej liczebności oraz trwających zakupach amerykańskiego uzbrojenia. W tym kontekście porusza też kwestię cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa energetycznego.

W zakresie polityki zagranicznej wymienia m.in. współpracę w ramach Trójmorza oraz swoją aktywność na forum ONZ. Podkreśla znaczenie relacji z USA, wspominając swoje liczne spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem. Podkreśla też znaczenie polityki europejskiej prowadzonej w ramach UE, ale też tej prowadzonej w bliskim sąsiedztwie z państwami Europy Środkowo-Wschodniej.

Chcemy Unii wolnych narodów i równych państw

- deklaruje prezydent. Wymienia też inicjatywy pojęte w ramach relacji polsko-chińskich. W ramach polityki zagranicznej wspomina również o wsparciu środowisk polonijnych. Andrzej Duda przyznaje także, że ogromnie ważna jest dla niego polityka historyczna państwa. Prezydent Duda nie kryje też, że "podstawą jego działań są rozmowy z ludźmi, które stanowią dla niego źródło wiedzy, motywacji i inspiracji".

Chcemy, żeby Polska była państwem dobrze rozwiniętym, ale przede wszystkim chcemy, żeby Polska była państwem, w którym jest bezpiecznie i w którym obywatel czuje się bezpiecznie

- zapewnia. Przypomnijmy, że Andrzej Duda pełni urząd prezydenta Polski od 6 sierpnia 2015 roku. W maju tamtego roku wygrał w II turze z urzędującym prezydentem Bronisławem Komorowskim, pokonując go w stosunku 51,55 do 48,45 proc. 12 lipca bieżącego roku uzyskał - jako druga głowa państwa po Aleksandrze Kwaśniewskim - reelekcję, wygrywając z prezydentem Warszawy i kandydatem KO Rafałem Trzaskowskim 51,03 do 48,97 proc.

