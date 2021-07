Zmiany w Kancelarii Andrzeja Dudy. Na wtorkowej uroczystości prezydent powołał do kancelarii nowych ministrów i odwołał ze stanowiska sekretarza stanu Krzysztofa Szczerskiego. Przyjął on wcześniej nominację na ambasadora Polski przy ONZ.

Szefem Biura ds. Polityki Międzynarodowej został Jakub Kumoch, ostatnio ambasador RP w Turcji, a w latach 2016–2020 pracujący w placówce dyplomatycznej w Szwajcarii. Do Kancelarii Prezydenta trafiła też Bogna Janke. To była dziennikarka Polskiej Agencji Prasowej, TVN24, czy właścicielka serwisu Salon24.pl, a prywatnie żona dziennikarza Igora Janke.

Jakub Kumoch i Bogna Janke nowymi ministrami w Kancelarii Prezydenta

- Potrzebujemy dziś kogoś, kto weźmie na siebie sprawy społeczne w znaczeniu społecznego dialogu, umiejętności rozmawiania z ludźmi o różnych poglądach i problemach. Pani Minister Bogna Janke ma cechy, które są ku temu niezbędne, więc postanowiłem przekazać ten dialog w Pani ręce - powiedział we wtorek prezydent Duda, wręczając nominację ministerialną. Jako sekretarz stanu będzie odpowiadała za dialog społeczny, nadzorując pracę Biura Dialogu i Korespondencji.

Dokonując zmian w swej kancelarii prezydent podkreślił, że odnosi ona sukcesy, czego dowodzi według niego m.in. wygrana w ubiegłorocznych wyborach. - A wszyscy wiemy, że funkcjonujemy na co dzień w niełatwych warunkach, w niełatwym otoczeniu politycznym, w niełatwym otoczeniu medialnym, bywa, że i w niełatwym otoczeniu międzynarodowym - mówił prezydent.

- Zawsze powtarzam, że w przestrzeni międzynarodowej nie ma pustych miejsc, wszystkie miejsca od stuleci są zajęte. I jeżeli ktoś chce się posunąć do przodu i poszerzyć swoją pozycję, to zawsze się to odbywa kosztem innych, nie są z tego zadowoleni i są gotowi wytoczyć najpotężniejsze działa, żeby bronić swojej pozycji, swoich stref wpływu, swoich interesów. Jest to twarda walka, w której bardzo często łokcie są do krwi otarte - dodał w podniosłej mowie Duda. Prezydent podziękował Szczerskiemu, który - jak mówił - był z nim w kancelarii od pierwszego dnia po wyborze na prezydenta RP. - To miało dla mnie ogromne znaczenie, ponieważ pan minister był i jest najlepszym specjalistą od spraw międzynarodowych, z jakim kiedykolwiek spotkałem się w swoim najbliższym otoczeniu - oświadczył Duda.

