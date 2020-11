Prezydent Andrzej Duda zaapelował do internautów na Twitterze o wsparcie zbiórki na rzecz cierpiącego na nowotwór pana Jana (50 lat). Po aktywności głowy państwa posypały się krytyczne komentarze, prezydentowi zarzuca się m. in. podpisanie ustawy przekazującej TVP i mediom publicznym blisko 2 miliardów złotych. Opozycja wnosiła, by te środki przeznaczyć na polską onkologię.