"Trzymam kciuki za sukcesy wszystkich naszych Olimpijczyków i jestem duchem z Nimi zawsze, czy zdobywają medal czy nie" - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Złożył też spóźnione gratulacje wioślarkom, które zdobyły srebrny medal dla Polski na Igrzyskach w Tokio. Wśród nich jest Katarzyna Zillmann, która w trakcie transmisji na antenie TVP po zwycięstwie pozdrowiła swoją dziewczynę. W mediach spekulowano, że właśnie to było powodem milczenia przedstawicieli polskich władz, którzy nie pogratulowali zawodniczkom sukcesu.

Polska jak dotąd zdobyła jeden medal na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 2020. Srebro wywalczyły wioślarki w składzie Katarzyna Zillmann, Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko i Maria Sajdak. Gratulacji nie złożyli im ani prezydent Andrzej Duda, ani premier Mateusz Morawiecki.

Katarzyna Zillmann w trakcie transmisji na żywo w TVP pozdrowiła swoją dziewczynę. Prezydent, premier ani inne najważniejsze osoby w państwie nie złożyły gratulacji zawodniczkom, choć zwykle robią zaraz po odniesieniu przez polskich sportowców sukcesu. Milczenie przedstawicieli władzy tłumaczono w mediach tym, że Zillmann jest lesbijką i od lat wspiera środowisko LGBT oraz walczy z homofobią.

Andrzej Duda przerwał milczenie po medalu wioślarek. Prezydent napisał o szacunku

„W zasadzie to szokujące, że prawa człowieka budzą tak wielkie kontrowersje prawda? Jednak obecna sytuacja w naszym kraju pokazuje, że akcje jak #sportprzeciwhomofobii są potrzebne. Niezbędna jest powszechna, rzetelna wiedza i odczarowanie wyimaginowanego wroga. Pokażmy, że nie ma powodów do obaw przed nieznanym, a ludzi można podzielić tylko na tych dobrych lub złych, a rasa, orientacja czy wyznanie nie mają tutaj nic do rzeczy” - pisała Katarzyna Zillmann w 2019 roku. Wioślarka wzięła wtedy udział w akcji spot przeciw homofobii.

Milczenie w czwartek przerwał prezydent Andrzej Duda. W opublikowanym na Twitterze wpisie pogratulował zawodniczkom. „Trzymam kciuki za sukcesy WSZYSTKICH naszych Olimpijczyków i jestem duchem z Nimi zawsze, czy zdobywają medal czy nie. Szanuję KAŻDEGO, kto ciężko trenuje by godnie reprezentować Polskę. Z wielką radością przyjąłem srebrny medal naszych Wioślarek. Gratuluję i dziękuję! Brawo!” - napisał Duda.

W komentarzach pojawiły się krytyczne głosy, że prezydent zrobił to ze względów wizerunkowych. Użytkownicy Twittera zwracali uwagę, że o milczeniu polskich władz po medalu wioślarek, wśród których jest lesbijka, ze zdziwieniem pisały zagraniczne media m.in. Politico.

Nie jest to pierwszy przypadek, gdy prezydent jest krytykowany za spóźnione gratulacje. Po zwycięstwie Joe Bidena w wyborach prezydenckich pogratulował kandydatowi Demokratów udanej kampanii wyborczej, natomiast wygranej dopiero miesiąc później.

RadioZET.pl