Andrzej Duda skomentował sytuację na granicy polsko-białoruskiej w Usnarzu Górnym. - Ci sami, którzy atakują nas przed instytucjami Unii Europejskiej, w tej chwili próbują wymusić to, żeby polskie władze - poprzez służbę polskiej Straży Granicznej - nie będą w sposób właściwy strzegły granicy Unii Europejskiej. To jest działanie antypolskie, nie waham się tego powiedzieć, nie mówiąc już o tym, że jest antyeuropejskie, choć oczywiście jest, ale to jest działanie przede wszystkim działanie antypolskie - powiedział prezydent.

Według niego "wszelkie próby atakowania ludzi, którzy pełnią tam służbę, są po prostu działaniem nieodpowiedzialnym i antypolskim, próbującym zburzyć bezpieczeństwo Rzeczpospolitej". - W związku z tym apeluję, aby się od takich działań, dla doraźnych i naprawdę prymitywnych celów powstrzymać - podkreślił prezydent.

Duda: to działania nieodpowiedzialne, antypolskie

Jak ocenił, "to próba stworzenia w Polsce niestabilnej sytuacji" dla "nas, jako tych, którzy dzisiaj mają mandat od obywateli do tego, żeby sprawować władzę, a w związku z tym dbać o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej i jej obywateli w każdej jej części, także w tej przygranicznej".

- Będziemy ten obowiązek realizować w sposób zdecydowany, twardy. Dziękuję panu ministrowi (obrony) Mariuszowi Błaszczakowi oraz panu ministrowi (spraw wewnętrznych i administracji) Mariuszowi Kamińskiemu za to, że mobilizują właściwie służby państwowe, poprzez wojsko, które wspiera działania Straży Granicznej i dzisiaj pomaga w strzeżeniu granicy polskiej - powiedział prezydent.

Jak ocenił, "to próba stworzenia w Polsce niestabilnej sytuacji" dla "nas, jako tych, którzy dzisiaj mają mandat od obywateli do tego, żeby sprawować władzę, a w związku z tym dbać o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej i jej obywateli w każdej jej części, także w tej przygranicznej".

RadioZET.pl/ autor: Mikołaj Małecki (PAP)