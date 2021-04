Andrzej Duda traci pozycję lidera w rankingu zaufania. "Każda zima w końcu mija"

Rafał Trzaskowski, jak zauważa Onet, "po raz pierwszy staje na czele rankingu zaufania". W sondażu IBRiS prezydent Warszawy cieszy się zaufaniem 40,6 proc. ankietowanych. "Prezydent Warszawy stracił 1,3 pkt proc. w porównaniu do pomiaru z marca, ale ze względu na większe spadki notowań u poprzednich liderów rankingu, po raz pierwszy stanął na najwyższym stopniu podium" - czytamy we wtorek na Onecie. Trzaskowskiemu nie ufa 43,6 proc. badanych, a 13,8 proc. odpowiedziało "jest mi obojętny".

"Zaufanie to w polityce i w samorządzie rzecz najważniejsza. Tylko na nim możemy budować prawdziwą wspólnotę" - napisał prezydent Warszawy w reakcji na sondaż.

Andrzej Duda traci pozycję lidera w rankingu zaufania

Drugie miejsce zajął w kwietniu prezydent Andrzej Duda, który stracił pozycję lidera - ufa mu 38,7 proc. badanych, a w porównaniu do marca to spadek o 4,2 pkt proc. "Po pomiarze z lutego to druga sytuacja w ostatnim czasie, gdy zaufanie do tego polityka spada poniżej 40 proc. Poprzednio dochodziło do tego w 2018 r." - wskazuje Onet. 55,1 proc. badanych nie ufa Dudzie, a 6,2 proc. wyraziło obojętność.

Premier Mateusz Morawiecki znalazł się na trzecim miejscu. Zaufanie do szefa rządu zadeklarowało w badaniu 37,8 proc. osób, w ciągu miesiąca wzrosło ono 0,5 pkt proc. Nie ufa Morawieckiemu 51,1 proc. respondentów, a dla 11,1 proc. jest on obojętny.

Na kolejnych pozycjach rankingu zaufania znaleźli się: lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz z zaufaniem 36,9 proc. badanych (+8 pkt proc.) i nieufnością 30,3 proc., obojętność wobec niego wyraziło 27,1 proc. badanych; minister zdrowia Adam Niedzielski, któremu ufa 34,5 proc. badanych (w tym miesiącu zyskał 5,3 pkt proc.), nie ufa mu 31,4 proc. ankietowanych, a dla 19,9 proc. jest on obojętny.

Na szóstym miejscu znalazł się Lider Polski 2050 Szymon Hołownia, który zdobył w kwietniu zaufanie 34,4 proc. Polaków. To mniej o 1,9 pkt proc. niż miesiąc wcześniej. Jego wynik maleje po raz trzeci z rzędu, jest najniższy od czerwca ub.r. gdy doszło do pierwszej tury wyborów prezydenckich w których zajął 3. miejsce. Nie ufa mu 41,7 proc., a dla 21,2 proc. jest on obojętny.

Na kolejnym miejscu uplasował się były premier i były przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, któremu ufa 31 proc. badanych (+3,2 pkt proc.), 50,8 proc. mu nie ufa, a 18,2 proc. wyraziło wobec niego obojętność. Dalej uplasował się wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu ufa 27,6 proc. badanych (-1,9 pkt proc.), nie ufa mu 63 proc., a obojętność wyraziło 8,4 proc.

Kolejne miejsca zajęli: marszałek Senatu Tomasz Grodzki z zaufaniem 27,2 proc. (+4,4 pkt proc.) i brakiem zaufania 41,4 proc. badanych, obojętność wyraziło 14,5 proc.; marszałek Sejmu Elżbieta Witek z 24,5 proc. zaufaniem (-2,9 pkt proc.), nie ufa jej 44,3 proc., a obojętność wyraziło 12,4 proc.

Poza pierwszą dziesiątką znaleźli się: Włodzimierz Czarzasty (Lewica) z 23,2 proc. zaufaniem (+3,5 pkt proc.), nie ufa mu 36,9 proc., a obojętność wobec niego wyraziło 22,7 proc.; wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin – 21,2 proc. mu ufa (+1,3 pkt proc.); 56 proc. mu nie ufa, a dla 14,6 proc. jest obojętny; jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak z 19,9 proc. zaufaniem (+3,4 pkt proc.), 53 proc. mu nie ufa, 17,4 proc. wyraziło wobec niego obojętność; lider PO Borys Budka z 18 proc. zaufaniem (-2,5 pkt proc.), 48,5 proc. brakiem zaufania oraz z 25,4 proc. obojętnością; lider Kukiz'15 Paweł Kukiz, któremu ufa 17,3 proc. (+1,3 pkt proc.), nie ufa mu 47,8 proc, a dla 24,7 proc. jest obojętny.

Zbigniew Ziobro z najgorszym wynikiem w historii pomiarów IBRiS dla Onetu

Ranking zaufania zamyka minister sprawiedliwości, lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro z zaufaniem na poziomie 14,8 proc. (-7,3 pkt proc.), nie ufa mu 66,3 proc. badanych, a dla 18,4 proc. jest on obojętny. "Zbigniew Ziobro zanotował w tym miesiącu największy spadek zaufania i osiągnął swój najgorszy wynik w historii pomiarów IBRiS dla Onetu od 2015 r." - czytamy.

Badanie IBRiS dla Onetu zostało przeprowadzone w dniach 09-10.04.2021 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Badana próba wyniosła 1100 osób.

RadioZET.pl/PAP/Onet