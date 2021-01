Andrzej Duda pochwalił za profesjonalizm działania policji w czasie zmasowanych strajków kobiet. W rozmowie z Krzysztofem Skórzyńskim w TVN24 przyznał, że nie widzi natomiast problemu w delegowaniu z dnia na dzień prokuratorów nieprzychylnych PiS na drugi kraniec kraju. - Jeśli państwu prokuratorom jest tak źle, to zawód prawniczy można zmienić - odparł.

Andrzej Duda odnosił się w wywiadzie dla TVN24 do najważniejszych spraw polskiego życia publicznego. Prezydent chwalił m.in. za profesjonalizm działania polskiej policji w czasie wzmożonych protestów kobiet.

"Uważam, że policja zachowuje się w niezwykle profesjonalny sposób, nikt nie zginął na tych protestach. Jeżeli policja postępuje tak, że nie ma poszkodowanych, to znaczy, że wykonuje swoje obowiązki bardzo dobrze, czasem policja musi działać w sposób bardzo stanowczy – mówił prezydent, nawiązując do ostrych reakcji mundurowych we Francji czy Niemczech.

Andrzej Duda potępia polityków za łamanie obostrzeń. "Trzeba wymagać więcej"

Duda skrytykował polityków, którzy złamali rządowe obostrzenia w dobie epidemii, jak chociażby wicepremier Jadwigę Emilewicz. "Pani premier Emilewicz przeprosiła za tą sytuację, od polityków rzeczywiście trzeba wymagać więcej" – powiedział.

Prezydent odniósł się też do bulwersującego tematu delegowania patrzących władzy na ręce prokuratorów po 300-400 kilometrów od miejsca zamieszkania, praktycznie z dnia na dzień. Był dosadny w swojej szczerości. "Prokuratura od zawsze jest wewnętrznie zhierarchizowana. Decyzję podejmuje Prokurator Generalny. Jest też wolność wyboru zawodu. Jeśli państwu prokuratorom jest tak źle, to zawód prawniczy można zmienić. Problemu nie widzę. To jest zawód państwowy. Można być radcą prawnym, notariuszem?" – odparł prezydent Duda.

Szczepionki od Donalda Trumpa? "Decyzja rządu była inna"

Duda pozytywnie podsumował prezydenturę Donalda Trumpa, zaznaczając, że od jej samego początku trend w relacjach z USA był wznoszący. "Zachowałem zdroworozsądkowy spokój, czekałem na oficjalne wyniki" – powiedział odnosząc się do zarzutów o spóźnione gratulacje dla nowego prezydenta, Joe Bidena. Zaznaczył, że obietnica kupna szczepionek od USA okazała się niemożliwa do realizacji. "Wtedy miałem takie zapewnienie od prezydenta Trumpa, po powrocie z USA przekazałem te informacje polskiemu rządowi, ale decyzja rządu była inna" - zakończył prezydent.

O pośle PiS jako nowym RPO. „Znam osobiście”

Duda skomentował też powołanie przez Sejm nowego rzecznika praw obywatelskich. Prezydentowi nie przeszkadza brak twardych kwalifikacji Piotra Wawrzyka, typowych dla urzędnika reprezentującego obywateli.

"Ja uważam, że przede wszystkim jest to człowiek, który na pewno ma kwalifikacje, zarówno zawodowe jak i osobiste. Znam osobiście pana ministra Piotra Wawrzyka i z całą pewnością jest osobą bardzo empatyczną i wyczuloną na ludzkie sprawy i uważam, że gdyby został wybrany na tę funkcję, to byłaby duża szansa, że pełniłby ją dobrze".

RadioZET.pl/TVN24.pl