"Nie będziemy grzeczni jak pudelek, twardo realizujemy polskie interesy"

Andrzej Duda udzielił w piątek wywiadu Telewizji Polskiej. Prezydent odniósł się do bieżących spraw politycznych z Polski i otoczenia międzynarodowego.

Stanowcze stanowisko Duda wyraził zapytany o zahamowanie reformy sądownictwa – w kontekście wyroku TSUE nakazującego Polsce zawieszenie powołanej za rządów PiS Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

"Nie będziemy grzeczni jak pudelek". Prezydent o sporze Polski z UE

Na uwagę prowadzącego, że praktycznie każda próba reformy wymiaru sprawiedliwości spotyka się z atakiem ze strony niektórych instytucji europejskich, prezydent odpowiedział, że jest to walka interesów pomiędzy krajami.

- My bardzo mocno postawiliśmy na budowanie pozycji Polski w przestrzeni międzynarodowej. Nie na zasadzie tego, że będą nas klepali po plecach, nie na zasadzie tego, że będziemy się podlizywali innym krajom i będziemy grzeczni jak pudelek, tylko na zasadzie takiej, że po prostu twardo realizujemy polskie interesy. Nie wszystkim się to podoba. Powiedziałbym nawet więcej, tym największym nie podoba się to zdecydowanie – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent dodał, że w przestrzeni międzynarodowej "nie ma pustych miejsc". – Jeżeli ktoś idzie do góry, to trzeba się posunąć. Nie chcą się posunąć i w związku z tym zwalczają nas wszystkimi siłami – stwierdził. I zaznaczył, że w Polsce wybory są uczciwe, w związku z tym "wybór rzeczywiście następuje poprzez to, czego chce społeczeństwo".

RadioZET.pl/PAP