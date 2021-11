Andrzej Duda wygłosił orędzie. "Byłem na granicy z Białorusią"

Andrzej Duda w orędziu telewizyjnym wygłoszonym z okazji Narodowego Święta Niepodległości nawiązał do pieśni legionowej "Szara piechota". Jak zaznaczył prezydent, wspominając słowa tej pieśni legionowej, "myślimy o tych, którzy tak wiele zrobili, by Rzeczpospolita wróciła na mapę Europy". - Wspominamy bohaterów – często nieznanych z imienia i nazwiska – którzy heroicznym czynem zbrojnym, dzielnością żołnierską i własną krwią wywalczyli i obronili wolną Polskę. To ta wspomniana w pieśni "szara piechota" wywalczyła wolność i ocaliła naszą Ojczyznę sto lat temu. Nasi rodacy, przodkowie i poprzednicy sprzed stulecia pozostawili zawsze aktualny wzór, który naśladujemy dziś my – ich współcześni następcy w historycznej sztafecie pokoleń - zaznaczył.

Jak dodał, dzisiaj lepiej niż kiedykolwiek widzimy odwagę, męstwo i patriotyzm wszystkich pełniących służbę na naszej granicy. - W ostatnich dniach nasz kraj stał się celem ataku hybrydowego, sterowanego przez KGB Aleksandra Łukaszenki. Migranci z Bliskiego Wschodu są brutalnie wykorzystywani przez dyktaturę, aby zdestabilizować sytuację w Polsce i w Unii Europejskiej - mówił Andrzej Duda.

Podkreślał, że jest to wynik konsekwentnej i zaplanowanej polityki reżimu Łukaszenki, który "nie cofnął się przed sfałszowaniem wyborów prezydenckich, przed represjami, strzelaniem do swoich rodaków i uwięzieniem tysięcy przedstawicieli opozycji, przed jawnym łamaniem praw człowieka".

Prezydent mówił, że nasza Straż Graniczna, żołnierze i policjanci bronią dziś terytorium Rzeczypospolitej – wschodniej granicy Unii Europejskiej i NATO. - Jestem im wdzięczny za profesjonalizm i determinację - oświadczył.

- Dlatego dzisiaj, w tym symbolicznym dniu, byłem na granicy z Białorusią, by osobiście w imieniu swoim i milionów Polaków podziękować im za poświęcenie i ofiarną służbę. W tym wyjątkowym dniu, gdy wspominamy bohaterów Niepodległej, pamiętajmy też o funkcjonariuszach Straży Granicznej, żołnierzach, policjantach i przedstawicielach innych służb, którzy bronią naszych granic. Ich mundur, który jest znakiem służby państwowej, zasługuje na szacunek wszystkich rodaków - mówił prezydent.

PAP: autor: Rafał Białkowski, Aleksandra Rebelińska