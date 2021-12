- Kończący się rok 2021 postawił przed nami wiele trudnych wyzwań, był to kolejny rok naszych zmagań z pandemią koronawirusa, pragnę wyrazić głębokie współczucie wszystkim, którzy z powodu pandemii stracili swoich bliskich - powiedział prezydent Andrzej Duda w noworocznym orędziu. Zwrócił się też do rządu i parlamentu z apelem o podjęcie kolejnych działań dla "ochrony portfeli" Polaków.

- Był to już kolejny rok naszych zmagań z pandemią koronawirusa, która wpłynęła na naszą codzienność i zmieniła nasze przyzwyczajenia, ale przede wszystkim pozbawiła wielu Polaków zdrowia, a co gorsza także i życia - mówił w piątek prezydent w telewizyjnym w orędziu.



- Pragnę wyrazić moje głębokie współczucie wszystkim, którzy z powodu pandemii stracili swoich bliskich - powiedział. Prezydent zwrócił uwagę, że w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach Europy, wciąż dochodzi do nowych zakażeń i nadal wiele osób trafia do szpitali. - Z całego serca dziękuję tysiącom lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, którzy również w tej chwili walczą o zdrowie i życie wielu naszych rodaków. Dziękuję za państwa olbrzymi wysiłek i poświęcenie - oświadczył Andrzej Duda.

Andrzej Duda wygłosił orędzie noworoczne

Zaapelował jednocześnie do każdego kto jeszcze tego nie zrobił, by się szczepić. - Państwo polskie zapewniło szczepionki każdemu, kto chce skorzystać z tej możliwości. Każdy może zaszczepić się pierwszą, drugą, a teraz i trzecią dawką przypominającą. Skorzystajmy z tej najlepszej możliwości ochrony życia i zdrowia swojego, ale także i innych. To od nas zależy jak szybko pokonamy pandemię - zauważył prezydent.

Andrzej Duda zwrócił uwagę, że pandemia koronawirusa, to także olbrzymie wyzwanie dla gospodarki. - Dzięki dobrym decyzjom i szybkim działaniom udało nam się obronić miejsca pracy. Bezrobocie jest w naszym kraju najniższe od wielu lat. Polska gospodarka powróciła na ścieżkę dynamicznego wzrostu. Kontynuujemy wielkie inwestycje infrastrukturalne. To dobre informacje - podkreślił prezydent.



Zaznaczył jednocześnie, że długotrwałe skutki pandemii, to także rosnąca inflacja. - Cały świat zmaga się dziś z niespotykanym od wielu lat wzrostem cen. To także jedno z głównych zmartwień polskich rodzin - zauważył. - Dlatego podpisałem ustawę, która obniżyła akcyzę na prąd i paliwa i oczekuję od rządu i parlamentu podejmowania kolejnych działań, które skutecznie będą chronić portfele Polaków - wezwał prezydent.

- Chcę w tym wyjątkowym dniu złożyć państwu z głębi serca płynące życzenia, byśmy niezależnie od różnic poglądów i spraw, które nas dzielą, a także głębokich emocji, które często nam towarzyszą, potrafili ze sobą rozmawiać, podać sobie rękę, uśmiechnąć się do siebie nawzajem - mówił Duda.



- Bądźmy dla siebie życzliwi i wyrozumiali. Pamiętajmy, że to co nas Polaków łączy jest mocniejsze i trwalsze, niż to co nas dzieli. Wszystkim państwu życzę szczęśliwego Nowego Roku - powiedział prezydent.

RadioZET.pl/Rafał Białkowski/oprac. AK