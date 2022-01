"Ubolewam", "nie chciał zniknąć z horyzontu Amerykanów". Spór o weto Dudy ws. lex TVN

Lex TVN nie wejdzie w życie, przynajmniej na razie. Prezydent Andrzej Duda jeszcze przed Nowym Rokiem zakomunikował, że zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, którą tuż przed świętami PiS przegłosował w Sejmie. Ustawa ta miałaby m.in. pozbawić firmy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego możliwości posiadania kontrolnego pakietu nad podmiotami medialnymi w naszym kraju.

Lex TVN. Poseł PiS o wecie Dudy: ubolewam nad tą decyzją

Zdaniem opozycji oraz większości środowiska dziennikarskiego przepisy te uderzałyby w stację TVN oraz TVN24 (wchodzące w skład Grupy TVN), których właścicielem jest amerykański koncern Discovery.

Wątek ten pojawił się także w najnowszym - pierwszym w tym roku - odcinku programu "7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET". Prowadzący Andrzej Stankiewicz przypomniał, że obecni w studiu Janusz Kowalski z Solidarnej Polski oraz Marcin Horała z PiS - jako przedstawiciele obozu rządzącego - byli "gorącymi zwolennikami" - tej nowelizacji.

Szanując decyzję prezydenta, bo to jego prerogatywa, z której może korzystać, ale osobiście ubolewam nad tą decyzję i nie zgadzam się z nią. Uważam, że to, by zagraniczna firma korzystała z oczywistej luki w prawie, nie jest dobre Marcin Horała, PiS

Na czym zdaniem Horały, polega luka w przepisach? - Wystarczy na słupa zarejestrować swoją spółkę gdziekolwiek na terenie Unii, w tym przypadku w jakimś schowku na miotły czy w komórce do wynajęcia na lotnisku w Amsterdamie i już niby jest to firma unijna. W sposób oczywisty nie o to chodzi w tych regulacjach - tłumaczył. Na pytanie Stankiewicza, czy jako PiS skierują obecną ustawę o radiofonii i telewizji do Trybunału Konstytucyjnego, odparł, że "luka w prawie a kwestia niezgodności z konstytucją to dwie różne sprawy".

- Poprę każde rozwiązanie, które sprawi, że Polska przestanie być traktowana w UE jako państwo trzeciej kategorii. Inne państwa mają takie regulacje i ja nie zgodzę się na to, żeby medium, które ma ogólnopolską koncesję, było zarejestrowane w przysłowiowym baraku na lotnisku w Amsterdamie - stwierdził z kolei Janusz Kowalski.

Po raz kolejny przy tej okazji wspomniał o Donaldzie Tusku. - PSL, PO, Tusk chcą, żeby Polskie prawo było niejasne, żebyśmy nie mieli takich regulacji, jak np. w Niemczech czy we Francji. To jest kwestia godności Polski - ocenił. Decyzję o wecie pochwaliła za to Katarzyna Lubnauer. - Dobre zachowanie, chociaż prawdopodobnie z pobudek takich, że pan prezydent nie chciał na przyszłość zniknąć z horyzontu Amerykanów - mówiła posłanka KO.

- Te przepisy, to miało być nie tylko uderzenie w TVN, ale we wszystkie wolne media, które miałyby nie mówić o drożyźnie, zgonach covidowych, Mejzie, licznych aferach PiS - dodała.

RadioZET.pl