Andrzej Duda zawetował ustawę PiS. "No, to sobie Pan prezydent poszalał"

Andrzej Duda zawetował w piątek ustawę PiS, dotyczącą działów administracji rządowej. Informację tę potwierdził prezydencki rzecznik, Błażej Spychalski. Głowa państwa już wcześniej wyrażała wątpliwości w sprawie proponowanych zmian. Zdaniem autorów dokumentu, nowelizacja miałaby usprawnić funkcjonowanie rządu. Wcześniej w piątek nieoficjalne informacje o możliwym wecie prezydenta podawane były przez niektóre media.

Co m.in. przewiduje ustawa o działach administracji rządowej? Zakłada ona m.in. włączenie takich osób jak podsekretarze stanu do korpusu służby cywilnej oraz utworzenie nowych działów w zakresie administracji rządowej. Miałyby to być m.in. np. dział leśnictwa i łowiectwa, geologii. Wyodrębniłaby również centrum administracyjne rządu - to właśnie wobec tego postulatu prezydent jest najbardziej przeciwny. Zdaniem członków Prawa i Sprawiedliwości, zmiany te znacznie ułatwiłyby funkcjonowanie rządu. Jak twierdził wcześniej Duda, podczas prac nad ustawą nie przedstawiono wystarczających argumentów, które tłumaczyłyby potrzebę zastosowania zmian w tym zakresie. Zdaniem prezydenta powinno się przeprowadzić debatę na ten temat. Warto podkreślić, że ustawa zapewniałaby również podwyżki wynagrodzeń dla podsekretarzy stanu - co wg prezydenta nie powinno mieć miejsca w trakcie pandemii koronawirusa. Duda postulował, by podwyżkę uposażeń wprowadzić dopiero po stabilizacji sytuacji epidemicznej w Polsce.

O decyzję prezydenta w tej sprawie pytany był już w czwartek prezydencki rzecznik, Błażej Spychalski. Spychalski powiedział w radiu Wnet, że decyzja ws. nowelizacji zapadnie właśnie w czwartek. Pytany później przez Polską Agencję Prasową, kiedy Andrzej Duda podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie, rzecznik prezydenta powiedział: "Prezydent ma czas na podjęcie decyzji do jutra (do piątku - red.)". - Rzeczywiście są do tej ustawy wątpliwości pana prezydenta - przyznał rzecznik prezydenta i dodał, że dokonano dogłębnej analizy. - Z całą pewnością dzisiaj taka decyzja prezydenta w stosunku do tej ustawy zapadnie - dodawał w radiu Wnet. Jak podkreślił, nowela nie dotyczy tylko kwestii przeniesienie nadzoru nad leśnictwem do resortu rolnictwa, bo jest dalece szersza. - Ona obejmuje materie także innych działów administracji rządowej. Obejmuje kwestie związaną z przeniesieniem podsekretarzy stanu do służby cywilnej - to jest bardzo istotna, strukturalna zmiana w rządzie - dodał.

Prezydent RP ma 21 dni na decyzję ws. podpisania lub zawetowania ustawy, licząc od dnia jej przedstawienia. Prezydent, jeśli ma wątpliwości prawne co do ustawy, może też złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie jej zgodności z konstytucją. Sejm 17 grudnia ub.r. odrzucił uchwałę Senatu o odrzucenie noweli ustawy o działach.

Nowelizacja ta jest konsekwencją ubiegłorocznej reorganizacji Rady Ministrów i zmniejszenia liczby resortów. Według zapowiedzi polityków PiS ma usprawnić funkcjonowanie rządu. Przewiduje m.in. wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjnego rządu. Nowelizacja zakłada też utworzenie Narodowego Centrum Sportu, które przejmie część obowiązków dotychczasowego Ministerstwa Sportu. Ponadto nowela zakłada przeniesienie podsekretarzy stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministerstwach do korpusu Służby Cywilnej. Podczas prac w Senacie zwracano uwagę, że nowela wprowadza "tylnymi drzwiami" możliwość wyższego wynagradzania podsekretarzy stanu, a zatem także parlamentarzystów, których wynagrodzenia związane są z wysokością pensji podsekretarzy stanu. Ustawa o działach administracji rządowej z 1997 r. (wielokrotnie nowelizowana) umożliwia tworzenie nowych ministerstw na podstawie rozporządzeń, bez konieczności zmiany ustawy. Warunkiem jest podporządkowanie nowo utworzonemu resortowi konkretnych, wymienionych w ustawie działów. Jeżeli jednak rząd planuje w inny sposób rozdysponować zadania należące do jednego działu, wówczas niezbędna jest nowelizacja ustawy. W wyniku rekonstrukcji rządu przeprowadzonej na początku października 2020 r. liczba ministerstw zmniejszyła się z 20 do 14. Część resortów została zlikwidowana, a ich kompetencje przekazano innym - wcześniej istniejącym lub nowo powołanym - ministerstwom.

Duda zawetował ustawę PiS. Lawina komentarzy w sieci

W sieci pojawiły się już pierwsze komentarze, dotyczące decyzji prezydenta. "Emancypacja PAD jest skazana na porażkę, o czym innym razem, ale dzisiejsze weto ma być pierwszym sygnałem pokazującym, że PAD chce być niezależny od PJK" - pisze Jacek Nizinkiewicz z "Rzeczpospolitej". "No, to sobie Pan prezydent poszalał. Sprawa dziś absolutnie kluczowa dla Polaków, wszyscy na to czekali, prawdziwy gejmczendżer i terningpojnt" - komentuje Łukasz Warzecha z "do Rzeczy". Jak dodaje, "ja już się naprawdę nie chcę znęcać nad panem prezydentem. Ale zamiast np. zacząć się wstawiać za przedsiębiorcami albo rodzicami, którzy już nie wyrabiają ze zdalną nauką swoich dzieci, PAD bawi się w weto wobec ustawy, która ma znaczenie wyłącznie dla rozgrywek wewnętrznych.

"Lasy lasami, ale nie będzie między innymi podziału wiceministrów na polityków z mniejszymi zarobkami i urzędników z wyższymi oraz wzmocnienia i lepszej koordynacji zaplecza analitycznego i legislacyjnego centrum rządu. Raczej szkoda. Dziwaczne to weto" -stwierdził Piotr Trudnowski, prezes klubu Jagiellońskiego i redaktor klubjagiellonski.pl.

Prezydent informował premiera o decyzji ws. weta. Szanujemy ją. Mamy nadzieję, że nowy projekt ustawy spełni oczekiwania prezydenta - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

