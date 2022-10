Andrzej Duda zawetuje lex Czarnek 2.0? Jest komentarz doradcy prezydenta

Lex Czarnek 2.0 to kolejna próba zwiększenia nadzoru Ministerstwa Edukacji i Nauki nad dyrektorami szkół - ostrzegają nauczyciele, uczniowie i samorządowcy, którzy sprzeciwiają się zmianom. Krytycy projektu uważają, że nowe przepisy mają na celu upolitycznienie szkół.

Poselski projekt nowelizacji prawa oświatowego przeszedł już pierwsze czytanie w Sejmie. Andrzej Stankiewicz, prowadzący program 6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET, przypomniał, że prezydent Andrzej Duda na początku marca zawetował bliźniacze pomysły ministra Przemysława Czarnka, tłumacząc, że "to nie jest miejsce na polityczne spory", gdy trzeba zająć się bezpieczeństwem Polski.

Lex Czarnek 2.0. Andrzej Duda zawetuje ustawę?

- Sytuacja w Ukrainie się właściwie nie zmieniła, a minister Czarnek wraca z tym projektem. Pan dobrze temu wróży? - zapytał Stankiewicz doradcę prezydenta Łukasza Rzepeckiego.

- Dla pana prezydenta ważne jest, żeby rodzice mieli większy wpływ na to, jakie organizacje wchodzą do szkoły. Jeśli chodzi o kuratora, to kurator opiniuje. Podejmują decyzję rodzice w porozumieniu z radą rodziców - odpowiedział Rzepecki.

W Sejmie rozpatrywany jest też projekt prezydenta, który nie daje kuratorom aż tak daleko idących uprawnień. Stankiewicz wtrącił, że w lex Czarnek 2.0 potrzebna jest zgoda kuratora, aby konkretna organizacja mogła wejść do szkoły. W przypadku projektu prezydenta wystarczy opinia.

Czy kolejne weto Andrzeja Dudy ws. zmodyfikowanego lex Czarnek jest możliwe? - Te dwie ustawy, które są procedowane równolegle, one są tak naprawdę na początkowym etapie legislacyjnym. Przeszły pierwsze czytanie, jeszcze jest możliwość modyfikacji. Poczekajmy na ostateczną wersję tych projektów, być może jednego projektu. Gdy przejdzie proces legislacyjny w polskim parlamencie, w Sejmie i Senacie, wtedy pan prezydent będzie podejmował ostateczną decyzję - wyjaśnił Rzepecki.

