Andrzej Duda zawetuje "lex TVN" jeżeli kontrowersyjna ustawa trafi na jego biurko - dowiaduje się Gazeta.pl. Weto ma być sposobem na wielki powrót Dudy do krajowej polityki.

Andrzej Duda zawetuje ustawę "lex TVN" jeżeli znajdzie się ona na jego biurko - informuje Gazeta.pl. Jak podają źródła portalu, otoczenie prezydenta uważa, że ustawa jest "szkodliwa i zagraża modernizacji armii". Weto ma być ponadto sposobem na powrót Andrzeja Dudy do "wielkiej polityki".

Według Gazeta.pl, "sygnał, że weto jest możliwe, prezydent wysłał w czasie przemówienia 15 sierpnia, w Święto Wojska Polskiego. Mówił wtedy, o "dotrzymywaniu zobowiązań militarnych wynikających z przynależności do NATO."

Andrzej Duda zawetuje "lex TVN"?

- Zapewniam o tym jako prezydent, że wszędzie tam, gdzie mam na to wpływ, że będziemy również dotrzymywali innych naszych zobowiązań, także wynikających z umów dwustronnych, nie tylko tych dotyczących współpracy militarnej i bezpieczeństwa, ale także dotyczących współpracy gospodarczej, dotyczących współpracy handlowej i innych rodzajów współpracy - mówił Duda.

Według osoby z Pałacu Prezydenckiego, na którą powołuje się Gazeta.pl, weto jest już przesądzone. "Trudno o bardziej uroczysty moment i miejsce na deklarację. Andrzej Duda wysłał bardzo mocny sygnał do PiS o wecie, a jeśli w PiS nie zrozumieją tych słów prezydenta, to to weto będzie" - czytamy.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy medialnej, którą teraz zajmie się Senat, przewiduje, że koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE plus Norwegia, Islandia i Lichtenstein), pod warunkiem, że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza EOG.

Zdaniem autorów projektu nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji ma na celu uszczelnienie i uściślenie obowiązujących od 2004 roku przepisów, które mówią, że właścicielem telewizji czy radia działającym na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim nieprzekraczającym 49 proc.

RadioZET.pl/ Gazeta.pl