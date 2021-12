"Presja ma sens", "zły dzień dla Kaczyńskiego". Komentarze po decyzji Dudy ws. lex TVN

Andrzej Duda przedstawił podczas poniedziałkowego wystąpienia dla mediów swoją decyzję ws. lex TVN. Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, którą PiS i popierający ją posłowie przegłosowali w trybie natychmiastowym tuż przed świętami, wzbudzała sporo kontrowersji.

Prezydent ogłosił, że nie podpisze ustawy i skieruje ją do ponownego rozpatrzenia przez Sejm. - Podzieliłem zdanie większości rodaków, z którymi rozmawiałem, że kolejna niepokojąca, czy jątrząca sprawa, kolejne spory nie są nam potrzebne - powiedział w trakcie briefingu.

Andrzej Duda zawetuje lex TVN. Komentarze po decyzji prezydenta

Decyzja Andrzeja Dudy (czego zresztą można było się spodziewać) wywołała szereg komentarzy ze strony dziennikarzy, a także polityków opozycji.

"Dobra decyzja. Jest weto w sprawie Lex TVN. Presja ma sens. Wolni ludzie i wolni ludzie wymusili tę decyzję. Zdecydowały też wielomiliardowe odszkodowania dla właściciela TVN, które wisiały nad Skarbem Państwa jak miecz Damoklesa!" - stwierdził Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.

"Bez żadnych ale: mądre wystąpienie i bardzo dobra, jedyna słuszna decyzja. Ważny dzień dla wolności słowa w Polsce, dla mediów i dla Andrzeja Dudy. I zły - i bardzo dobrze - dla Jarosława Kaczyńskiego" - ocenił trójmiejski reporter Radia ZET Maciej Bąk.

"Nawet Andrzej Duda czasem podejmie decyzję zgodną z polską racją stanu" - skomentował Jakub Majmurek z "Krytyki Politycznej".

"Czas zamieszania wokół lex TVN to był czas gigantycznej solidarności z nami ze strony innych redakcji. To ujmowało i wzruszało szczególnie. I Wam, Koleżanki i Koledzy, nisko się kłaniam, dziękując. De facto to wszyscy jesteśmy jedną redakcją pod szyldem" - w takich słowach wypowiedziała się Anna Seremak, dziennikarka i prezenterka TVN24.

"Andrzej Duda być może pierwszy raz pomyślał poważnie o swej prezydenturze i o tym, jak ją oceni historia" - napisał z kolei redaktor naczelny "Newsweeka" Tomasz Lis.

"Zwycięstwo! Jedyna słuszna decyzja Prezydenta" - skomentowała decyzję o wecie Katarzyna Lubnauer z KO. Udostępniła przy tym okolicznościową grafikę z logo stacji.

