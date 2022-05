Andrzej Duda zwołuje pilną naradę. Z udziałem premiera Morawieckiego i ministrów

Andrzej Duda zwołał na czwartek naradę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Posiedzenie z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i ministrów ma dotyczyć sytuacji w Ukrainie, polskiego wsparcia oraz współpracy sojuszniczej, w tym akcesji Szwecji i Finlandii do NATO.

W czwartek Andrzej Duda będzie obserwował współdziałanie wojsk z Polski, USA, Francji oraz Szwecji, w ramach ćwiczeń DEFENDER–Europe 2, które odbędą się w okolicach Nowogrodu koło Łomży. Pododdziały będą ćwiczyć forsowanie rzeki Narew. Prezydent weźmie też udział w nieformalnym spotkaniu z żołnierzami. Ćwiczenia będzie obserwował również szef MON Mariusz Błaszczak.

DEFENDER-Europe 22 jest międzynarodowym, wspólnym i cyklicznym ćwiczeniem, organizowanym przez Amerykańskie Siły Zbrojne, którego celem jest budowanie gotowości i interoperacyjności między sojusznikami i partnerami USA i NATO.

Andrzej Duda zwołuje pilną naradę w BBN

Po powrocie z ćwiczeń wojskowych Duda odbędzie naradę ws. sytuacji w Ukrainie i rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego. "Na dziś wieczór prezydent zwołał naradę z udziałem premiera i ministrów ws. Ukrainy, polskiego wsparcia oraz współpracy sojuszniczej, w tym akcesji Szwecji i Finlandii do NATO" - przekazał szef BBN Paweł Soloch.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował w środę, że Finlandia i Szwecja złożyły wnioski o dołączenie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. - Ze strony Polski mogę jasno i klarownie zadeklarować, że Polska wyrazi zgodę na przyjęcie Finlandii i Szwecji w możliwie szybkim terminie. Gdy tylko rozpoczną się właściwe procedury, zostanie skierowany wniosek do polskiego Sejmu, aby wyrazić zgodę na wejście Finlandii i Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego - powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller.

RadioZET.pl/PAP