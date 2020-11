Andrzej Sośnierz przyznał w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że nie zaskoczyło go odejście z klubu PiS Lecha Kołakowskiego. - Poseł Kołakowski mocno akcentuje kwestię "piątki dla zwierząt", ale pojawiły się następne problemy, jak ustawa o CIT, turbulencje związane z wyrokiem TK, więc spraw wywołujących brak zgody jest wiele - zauważył.

Polityk przyznaje, że w napięcia w klubie PiS występują często. - Prędzej czy później musi się to zakończyć mało pozytywnie dla PiS. Prowokowanie napięć ma swoją cenę. "Piątka dla zwierząt" była najbardziej spektakularnym objawem rozłamu i to ona ujawniła to, co tliło się od jakiegoś czasu. Gdzieś to musiało wybuchnąć - ocenił.

Andrzej Sośnierz odejdzie z klubu PiS? "Prowokowanie napięć ma swoją cenę"

Sośnierz zauważa, że perspektywa odejścia z klubu PiS grupy posłów nie oznacza końca rządów tej partii i utraty większości w Sejmie. - Nadal można i trzeba współpracować. Nie mamy w Polsce sensownej alternatywy dla rządów Zjednoczonej Prawicy, więc odejścia będą jedynie zmianą wewnętrznego układu sił i sposobu funkcjonowania koalicji. Może być czwarty czy piąty koalicjant, a to nie oznacza, że rząd upadnie - stwierdził poseł Porozumienia.

Sośnierz przyznał, że sam nie wyklucza odejścia z klubu PiS. - Staram się przekonać do swojego programu. Przekazuję swoje sugestie ws. walki z pandemią, ale z małą skutecznością. Jeśli będę dalej nieskuteczny, nie wykluczam odejścia z klubu PiS - mówi w rozmowie z "Rz".

W ocenie polityka, działania rządu w walce z pandemią są chaotyczne i przypominają panikę. Jak podkreślił, nie testujemy pacjentów bezobjawowych, więc nie wiemy, jak rozległa jest pandemia. - Żyjemy w fikcyjnym obrazie epidemii i fikcyjnie podejmujemy działania - podsumował Sośnierz.

RadioZET.pl/ Rzeczpospolita