Dymisja w resorcie sprawiedliwości. Wiceminister Anna Dalkowska odchodzi

Anna Dalkowska odchodzi z Ministerstwa Sprawiedliwości. Wiceszefowa resortu Zbigniewa Ziobry otrzymała niedawno nominację do Naczelnego Sądu Administracyjnego i to prawdopodobnie dlatego żegna się z ministerstwem. Jak dowiedziała się PAP, Dalkowska zdecydowała o powrocie do pracy w sądzie. Ma orzekać w NSA, do którego nominację otrzymała w końcu lutego br.

- Łączenie tych dwóch funkcji może mieć poważne konsekwencje. Rolą wiceministra sprawiedliwości jest bowiem m.in. delegowanie sędziów do orzekania w innych sądach. Czynność ta może się okazać nieważna, a co za tym idzie – podważane mogą być wyroki i postanowienia wydane przez tak delegowanych sędziów. To zaś może zachwiać bezpieczeństwem obrotu prawnego - informowała "Rzeczpospolita".

Anna Dalkowska była wiceministrem sprawiedliwości od 9 września 2019 roku. Zastąpiła wówczas na tym stanowisku Łukasza Piebiaka. Z Ministerstwem Sprawiedliwości związana jest od 2017 roku.

Dalkowska jest doktorem nauk prawnych, sędzią i nauczycielem akademickim, a w kierownictwie resortu odpowiadała m.in. za nadzór administracyjny nad sądownictwem, legislację z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego oraz współpracę międzynarodową.

RadioZET.pl/ Onet/ Rzeczpospolita