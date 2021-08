Premier odwołał wiceminister krytykującą Polski Ład. "Niezadowalające tempo prac"

Anna Kornecka, wiceminister rozwoju, pracy i technologii z Porozumienia została odwołana przez premiera. - Powodem jest zdecydowanie niezadowalające tempo prac nad kluczowymi projektami Polskiego Ładu - przekazał rzecznik rządu Piotr Müller. Wcześniej portal Interia.pl dowiedział się, że premier Mateusz Morawiecki miał do Korneckiej szereg zastrzeżeń m.in. jej krytyczne wypowiedzi o Polskim Ładzie.

Anna Kornecka z Porozumienia przestała być wiceszefową resortu rozwoju, pracy i technologii. Decyzję podjął premier Mateusz Morawiecki. - Powodem jest zdecydowanie niezadowalające tempo prac nad kluczowymi projektami Polskiego Ładu w zakresie ułatwienia budowy domów 70 m2 oraz zakupu mieszkań bez wkładu własnego - poinformował na Twitterze rzecznik rządu Piotr Müller.

Anna Kornecka zdymisjonowana. Premier odwołał wiceminister krytykującą Polski Ład

Kornecka krytykowała rozwiązania podatkowe przewidziane w Polskim Ładzie. W rozmowie w TVN24 oceniła, że na zmianach stracą przedsiębiorcy i „najmniejsi podatnicy, rozliczający się kartą podatkową”. – To są bardzo często kwoty w tysiącach złotych – przekonywała.

Wiceminister z Porozumienia dodała, że „jeśli tego będzie wymagała sytuacja i trzeba będzie zakończyć ten projekt właśnie na protestowaniu przeciwko podwyższeniu podatków, to prawdopodobnie będzie to nasz koniec w Zjednoczonej Prawicy”. Według portalu Interia krytyka rozwiązań podatkowych Polskiego Ładu nie podobała się premierowi.

Zarzutów wobec wiceminister z Porozumienia było więcej. Kornecka wciąż nie przygotowała dwóch ustaw z Polskiego Ładu, za które odpowiada. Dotyczą one budowy domów do 70 m2 oraz gwarantowanego przez państwo wkładu do kredytów mieszkaniowych.

Osoby z Kancelarii Premiera uważają, że Kornecka wspiera rozwiązania dobre dla deweloperów, a nie obywateli. Chodzi m.in. o to, że optuje, aby na działce o powierzchni 1000 m2 mógł stać tylko jeden 70-metrowy dom bez pozwolenia. Ma być też odpowiedzialna za nowelizację prawa spółdzielczego, którą skrytykowało Rządowe Centrum Legislacji.

RadioZET.pl/Interia.pl/TVN24/oprac. AK