Żukowska o ustawie prezydenta: Wieś potiomkinowska. Dolewanie mułu do błota

- Rozmawialiśmy o Rosji. Mam tutaj takie skojarzenie. Ten projekt prezydencki to taka wieś potiomkinowska. Coś, co ma spowodować dobre wrażenie z nadzieją, że ktoś to kupi - mówiła w programie 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET Anna Maria Żukowska z Lewicy. Posłanka odniosła się w ten sposób do prezydenckiego projektu likwidującego Izbę Dyscyplinarną SN.

Goście programu 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET rozmawiali m.in. o prezydenckim projekcie ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Opozycja jest w tej sprawie mocno podzielona. Koalicja Obywatelska i Lewica stoją na stanowisku, że projekt nie rozwiązuje problemów z polską praworządnością. Z kolei PSL i Polska 2050 są gotowe nad tym projektem pracować. Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło, że przygotowało własny projekt ustawy, ale nie wyklucza poparcia propozycji prezydenta Dudy.

- Lewica nie poprze projektu prezydenckiego ws. Sądu Najwyższego. Jedyny projekt, który Lewica jest w stanie poprzeć, który rozwiązuje wszystkie problemy i jest oczekiwany przez Komisję Europejską, to projekt wspólnie złożony przez kluby KO i Lewicy, przygotowany przez stowarzyszanie Iustitia. On rozwiązuje kompleksowo wszystkie problemy, czyli nie tylko likwidacja Izby Dyscyplinarnej, ale też neo KRS i przywrócenie sędziów do orzekania - mówiła Anna Maria Żukowska z Lewicy.

Żukowska: wieś potiomkinowska. To projekt, który dolewa mułu do błota

- Rozmawialiśmy o Rosji. Mam tutaj takie skojarzenie. Ten projekt prezydencki to taka wieś potiomkinowska. Coś, co ma spowodować dobre wrażenie z nadzieją, że ktoś to kupi. To projekt, który dolewa mułu do błota, które sami żeście spowodowali w polskim wymiarze sprawiedliwości - dodała posłanka.

Bartosz Kownacki z PiS powiedział, że nie wyklucza poparcia projektu prezydenta Dudy. - Sytuacja międzynarodowa jest bardzo poważna. Te pieniądze by się Polsce przydały, ale to nie jest tak, że my sobie bez nich nie poradzimy. Poradzimy sobie, ale przydałyby się Polsce. I w interesie Polski jest dzisiaj wygasić wszystkie spory. Jeżeli chce się znaleźć kompromis, to wszystkie ze stron muszą ustąpić. Ja uważałem, że KE nie ma do tego prawa, ale jesteśmy w stanie znaleźć porozumienie. Mamy swój projekt, ale nie mówimy, że projekt prezydenta jest zły - ocenił polityk.

- Problem leży gdzie indziej. Donald Tusk mówił, że póki jest rząd PiS, to tych pieniędzy nie będzie. Oni zrobią wszystko, mówię tu o opozycji, żeby tych pieniędzy nie było - powiedział Kownacki.

Klimczak: problem z neo KRS można rozwiązać jedną poprawką

Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej stwierdziła, że ustawa prezydenta niewiele zmienia. - Projekt prezydencki nie rozwiązuje problemu, który wygenerował PiS z neo KRS. A projekt PiS nie rozwiązuje ani problemu Izby Dyscyplinarnej, ani z neo KRS. Tu nie chodzi o to, żeby przyjąć cokolwiek, tylko coś, co rozwiąże problemy. Albo jesteśmy patriotami, którzy chcą odblokowania pieniędzy albo jesteśmy zablokowani w swoich myśleniach - podkreśliła.

Dariusz Klimczak z PSL zapowiedział, że jego formacja jest gotowa pracować nad projektem Andrzeja Dudy. - Proponujemy zmianę w ustawie pana prezydenta. Popieramy rozpoczęcie prac, ponieważ jest to jedna z najciekawszych akcji politycznych, która jest w tym roku. Jeżeli Platforma i Lewica mówią o problemie z neo KRS, to można to jedną poprawką naprawić. Najważniejsze jest to, że jest inicjatywa prezydenta w celu likwidacji Izby Dyscyplinarnej i pozyskania pieniędzy z Funduszu Odbudowy - powiedział polityk.

RadioZET.pl