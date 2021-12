Anna Zalewska o lex TVN. Dlaczego teraz? "Żeby państwa uspokoić"

– Nie jest to ustawa lex TVN, nie jest to uderzenie w jakiekolwiek media. To ustawa porządkująca to, co jest tam zapisane od 1995 roku – powiedziała w programie 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET Anna Zalewska z PiS, komentując przegłosowanie nowelizacji ustawy medialnej.