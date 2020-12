Nie milkną echa po zakończonym w Brukseli szczycie Unii Europejskiej, podczas którego doszło do porozumienia ws. nowego unijnego budżetu. Według Antoniego Macierewicza, rozporządzenie uzależniające wypłatę środków unijnych z praworządnością, to "droga do likwidacji polskiej niepodległości".