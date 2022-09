Macierewicz otrzymał Order Orła Białego. W przemówieniu wspomniał o "zbrodni smoleńskiej"

Antoni Macierewicz otrzymał Order Orła Białego. Wyróżnieni przez prezydenta Andrzeja Dudę zostali również Mirosław Chojecki i Piotr Naimski, a uzasadnieniem był fakt, iż cała trójka to współzałożyciele i działacze Komitetu Obrony Robotników, którego 46. rocznica powstania przypada na 23 września.

Duda wręczył Order Orła Białego trzem byłym działaczom KOR

O tym, że były szef MON ma otrzymać najstarsze i najwyższe cywilne odznaczenie państwowe w Polsce, pisaliśmy już wcześniej w piątek. Informację tę najpierw kolportowano w mediach społecznościowych, a następnie potwierdziła ją Kancelaria Prezydenta. Wywołało to niemałe kontrowersje. "Czy to za kłamstwa smoleńskie czy może za zdewastowanie armii?" - pytał na Twitterze poseł KO Paweł Olszewski.

- To dla mnie wielki zaszczyt a także i osobista przyjemność, że w 46. rocznicę powstania KOR i tamtego ruchu ku wolnej Polsce, mogę odznaczyć młodzież, która wtedy z odwagą do tego działania stanęła - powiedział prezydent podczas uroczystości w Belwederze. Dodał, że do tej refleksji skłonił go także obecny kontekst - walka Ukraińców przeciw rosyjskiemu najazdowi.

- Łatwo jest być w opozycji w demokratycznym i wolnym kraju, gdzie możesz powiedzieć, co chcesz, i poza tym, że ktoś się z tobą nie zgodzi, to nic ci nie grozi. Ale ciężko jest zebrać się na odwagę mając świadomość tego, że ci, którzy ostro protestowali przede mną, bardzo często zginęli - podkreślił Duda.

Macierewicz wygłosił przemówienie. Wspomniał o "zbrodni smoleńskiej"

Wypowiedział się również m.in. sam Macierewicz. - Dziś jesteśmy odznaczani najwyższym odznaczeniem RP, które tak naprawdę przyjmujemy w imieniu tych, którzy walczyli o niepodległość - zwrócił się do prezydenta Wśród walczących o niepodległość wymienił m.in. 1. Warszawską Drużynę Harcerzy, uczestników robotniczych protestów 1976 r., studentów z duszpasterstw akademickich, członków KIK i Uniwersytetu Latającego, a także utworzona w 1980 r. NSZZ "Solidarność".

- To wartości chrześcijańskie i narodowe były źródłem odwagi, takiej odwagi, jaka dzisiaj jest niezbędna do prawdy o zbrodni smoleńskiej" – powiedział, wskazując, że wśród uczestników uroczystości w Belwederze jest przedstawiciel podkomisji smoleńskiej.

Wyraził "podziękowania za ten niezwykły zaszczyt dla tych, którzy działają na rzecz niepodległości". - Bo to pokazuje dzisiejszej młodzieży, jakie wartości i jakie działania należy podejmować wtedy, gdy Polska jest zagrożona, a dzisiaj jest ona zagrożona najbardziej i utrzymanie niepodległości jest najważniejszym działaniem, które wszystkich nas musi łączyć i tworzyć jedność narodu wokół rządu i państwa polskiego - powiedział.

RadioZET.pl/PAP/Twitter