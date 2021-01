Wyborcza: Macierewicz zablokował emisję filmu o Smoleńsku Ewy Stankiewicz

Antoni Macierewicz miał przyczynić się do zablokowania emisji filmu o Smoleńsku w reżyserii Ewy Stankiewicz pt. „Stan zagrożenia”. Dokument zapowiadała sama TVP, nawet jako wydarzenie dnia w swojej ramówce.

Film został jednak zdjęty godzinę przed emisją planowaną na środę, 20 stycznia, o godz. 21. W oficjalnym komunikacie TVP podało, że o wycofaniu filmu zadecydowały "zastrzeżenia natury formalnoprawnej stwarzające poważne wątpliwości co do ryzyka użycia w filmie materiałów prawnie chronionych".

Antoni Macierewicz zablokował emisję filmu o Smoleńsku? "Film jest własnością TVP"

Pytany o taki obrót spraw Macierewicz odpowiedział dziennikowi prześmiewczo. "Skąd taka informacja? Niech pani porozmawia w tej sprawie z TVP, ten film jest własnością TVP, a nie moją". Nie chciał rozmawiać na temat zastrzeżeń do produkcji.

Sytuacja wskazuje na konflikt w obozie tzw. dobrej zmiany co do narracji o katastrofie smoleńskiej. Press.pl podał, że TVP pokaże film Ewy Stankiewicz 10 kwietnia, w jedenastą rocznicę katastrofy w Smoleńsku. Reżyserka ma żal do nadawcy, w oświadczeniu wspomniała o "przegranej wolności słowa i zwycięstwie nacisków politycznych". "Nie zobaczycie Państwo filmu Stan Zagrożenia. Tak jak od 5 lat nie widzicie Raportu Podkomisji podstawowego narzędzia do naprawy bezpieczeństwa Państwa, ani zarzutów Prokuratury. Tutaj sojusze są zdumiewające" - zakończyła oświadczenie Ewa Stankiewicz.

RadioZET.pl/Wyborcza.pl/Press.pl