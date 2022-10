Walczy o reparacje, teraz wejdzie do rządu. Mularczyk zostanie wiceszefem MSZ

Arkadiusz Mularczyk wejdzie do rządu. O tym, że obejmie stanowisko wiceszefa MSZ, potwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik resortu Łukasz Jasina.

Arkadiusz Mularczyk wchodzi do rządu. Będzie wiceszefem MSZ

- W imieniu pana ministra Zbigniewa Raua pragnę potwierdzić, że w najbliższych dniach zostanie powołany nowy wiceminister spraw zagranicznych, będzie to poseł Arkadiusz Mularczyk. Nie możemy na razie wskazać dokładnego dnia, kiedy ta nominacja nastąpi - powiedział. Przypomniał, że wiceszefów powołuje premier na wniosek ministra danego resortu.

Dopytywany o zakres obowiązków nowego wiceszefa MSZ, Jasina powiedział, że zostanie to ogłoszone wkrótce, natomiast nie będzie on "dokładnie tożsamy" z obowiązkami, jakie pełnił jako wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk, zanim został nowym ministrem ds. Unii Europejskiej.

Arkadiusz Mularczyk. Kim jest?

13 października Szynkowski vel Sęk został nowym ministrem ds. Unii Europejskiej. Do tej pory pełnił on funkcję sekretarza stanu ds. polityki europejskiej, Polonii oraz dyplomacji publicznej i kulturalnej w MSZ; na to stanowisko powołany w czerwcu 2018 r.

Z kolei Arkadiusz Mularczyk od 2005 roku pełni mandat posła z ramienia PiS. Od 2020 jest wiceszefem Krajowej Rady Sądownictwa. W ostatnim czasie było o nim głośno z powodu raportu na temat strat poniesionych przez Polską w II wojnie światowej. Mularczyk jest jednym z polityków, który najgłośniej domaga się reparacji wojennych ze strony Niemiec.

RadioZET.pl/PAP