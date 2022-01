Atak cyberprzestępców na telefony posłów. "Próba podsycania politycznych sporów"

W poniedziałek dwoje posłów poinformowało, że ktoś podszył się pod ich numery telefonów i dzwonił z groźbami. Cyberprzestępcy próbują wykorzystać spoofing do podsycania politycznych sporów; słuchajmy głosu ekspertów i nie dajmy się rozegrać - podkreślił sekretarz stanu ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Spoofing telefoniczny polega na podszywaniu się pod dowolny numer lub nazwę kontaktu. Choć telefon odbiorcy wyświetla daną informację o dzwoniącym lub piszącym wiadomość, w rzeczywistości dzwoni lub pisze ktoś inny.



W poniedziałek o takim przypadku poinformowali na Twitterze poseł koła Polskie Sprawy Paweł Szramka i posłanka Lewicy Paulina Matysiak. "Kilka minut temu odebrałem telefon z groźbami oraz obelgami. Nieznajomy głos, dzwoniący z numeru @PolaMatysiak zadzwonił dwa razy. Koleżanka Posłanka nic o tym nie wiedziała. Po chwili z mojego numeru wykonany został podobny manewr w Jej stronę" - przekazał Szramka. Matysiak poinformowała, że sprawę zgłoszono na policję i odpowiednim służbom.

Ktoś podszył się pod numery telefonów posłów

Posłom na Twitterze odpowiedział Cieszyński, który ocenił, że to prawdopodobnie kolejny przypadek spoofingu. "Cyberprzestępcy próbują wykorzystać spoofing do podsycania politycznych sporów. Słuchajmy głosu ekspertów i nie dajmy się rozegrać - każda poszkodowana osoba może liczyć na profesjonalne wsparcie państwowych instytucji" - podkreślił minister w kolejnym wpisie.



Cieszyński na początku roku sam relacjonował, że ktoś podszył się pod jego numer i dzwonił na Komendę Stołeczną Policji. "Do połowy stycznia zaprezentujemy założenia przepisów anty-phishing i anty-spoofing. Zapraszam już teraz do dyskusji, co warto wdrożyć" - napisał 2 stycznia na Twitterze.



Na pytanie: "gdzie te założenia", które zadał w poniedziałek użytkownik Twittera, sekretarz stanu ds. cyfryzacji odpowiedział, że w piątek zostały omówione z operatorami i zostaną zaprezentowane w tym tygodniu.

Radio ZET.pl/PAP - Agnieszka Ziemska/oprac. AK