Atak jądrowy Putina na Polskę jest możliwy? "Musimy być gotowi na odwet"

- Obawiam się, że Putin może użyć broni masowego rażenia. Nie zdziwiłbym się, gdyby miał testować to również na państwach NATO. W Polsce? A dlaczegóż by nie? - powiedział Marek Sawicki z PSL na antenie Radia ZET.

Marek Sawicki z PSL w programie Gość Radia ZET został zapytany o wojnę w Ukrainie i możliwość użycia broni masowego rażenia przez Rosję. - To nie są żadne strachy na lachy. Putin nie ma żadnej kontroli, żadnego aparatu. On rządzi samodzielnie. Jedyna nadzieja w tym, że ci, którzy będą nieśli tę teczkę, to jej nie doniosą - mówił polityk.

Gość Radia ZET wyraził obawę, że Putin może testować taki atak nie tylko w Ukrainie, którą w swoim mniemaniu wyzwala z nacjonalizmu, ale także w państwach NATO. - W Polsce? A dlaczegóż by nie? - powiedział Marek Sawicki.

Polityk dodał, że "musimy być na to przygotowani, na odwet". - Ciągłe dostawanie po głowie i cofanie się tylko wzmacnia agresora. - To byłaby III wojna światowa - zwróciła uwagę prowadząca. - II wojna światowa zaczęła się od ustępstw wobec Hitlera - odparł Sawicki.

Poseł PSL krytycznie odniósł się też do wizyty sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa w Moskwie. - Dziwię się, że sekretarz generalny ONZ pojechał do Moskwy, bo w takich warunkach nie jeździ się do zbrodniarza - stwierdził. Sawicki dodał, że Rosja powinna być wykluczona z ONZ, z Rady Bezpieczeństwa. - ONZ musi podjąć takie kroki, bo inaczej Putin dalej czuje się pełnoprawnym obywatelem świata - uważa poseł PSL.

- ONZ powstało po to, by gwarantować bezpieczeństwo państwom członkom. Ukraina jest członkiem ONZ. Rosja jest jednym z 5 państw Rady Bezpieczeństwa. Skoro stały członek nie respektuje 1 art. OZN, to nie ma prawa w nim uczestniczyć - uzasadnił Sawicki.

