Dr hab. Maciej Raś z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, który był gościem podcastu Machina Władzy w RadioZET.pl, uważa, że użycie przez Rosję broni chemicznej lub biologicznej jest "mało prawdopodobne", ale ryzyko takie istnieje. - Względem zaplanowanych efektów Rosja ponosi porażkę w wojnie przeciw Ukrainie. I dlatego może posuwać się do eskalowania, niszczenia infrastruktury, a także do wzbudzania strachu w społeczeństwie ukraińskim i w państwach Zachodu. Samo grożenie użyciem broni chemicznej czy jądrowej powoduje, że debatujemy o tym i zaczynamy uważać przywódców Rosji, a zwłaszcza tego jednego, za człowieka zdolnego do wszystkiego. Jemu właśnie o to chodzi - ocenił.

- Użycie broni masowego rażenia wiązałoby się z przekroczeniem kolejnej bariery, także tej psychologicznej. Myślę, że w tym kontekście "kontrolowane" czy ograniczone użycie broni bakteriologicznej czy chemicznej byłoby bardziej prawdopodobne niż użycie broni nuklearnej - stwierdził dr hab. Raś.

Gość podcastu Machina Władzy podkreślił, że USA i NATO nie odpowiedzą militarnie w przypadku braku ataku na państwo sojusznicze. - Natomiast Putin stara się szantażować po to, aby uzyskać lepszą pozycję negocjacyjną: "Grożę, jestem zdeterminowany, by nie rzec zdesperowany i mogę przekroczyć wszelkie granice".

"To nie jest tak, że Putin dysponuje jakimś magicznym guzikiem zupełnie indywidualnie"

Rosja może użyć przeciwko Ukrainie broni nuklearnej? - Jeszcze miesiąc temu powiedziałbym, że ryzyko jest bliskie zeru. W chwili obecnej już zaczynamy o tym mówić, więc ryzyko jakieś jest. Wierzę w to głęboko, że jest niewielkie. Po pierwsze, to nie jest tak, że prezydent Putin dysponuje jakimś magicznym guzikiem zupełnie indywidualnie. Nie, to jest skomplikowany system, który wymaga większej grupy decydentów. Po drugie, ewentualne skutki użycia broni nuklearnej, mogłyby narazić na ogromne niebezpieczeństwo także Rosjan: żołnierzy i ludność żyjącą w regionach przygranicznych. Po trzecie, myślę, że nawet otoczenie Putina zdaje sobie sprawę, czym to wszystko "pachnie". Znaczna część pewnie odwodziłaby go, od tego pomysłu - zauważył nasz rozmówca.

CAŁA ROZMOWA Z DR HAB. MACIEJEM RASIEM

Maciej Raś nie ma wątpliwości, że konflikt w Ukrainie może potrwać bardzo długo. - Wszystkie klucze do zakończenia inwazji na Ukrainę ma Rosja. Wojna może potrwać kilka dni, może potrwać tydzień. Może też, w wyniku zawieszenia broni, przekształcić się w konflikt zamrożony, ale z dużym potencjałem napięcia. Nie chcę już mówić, że Rosja chce przekształcić Ukrainę w Syrię, gdzie niby mamy częściowo pokój, a częściowo wojnę. Sam konflikt może potrwać jeszcze wiele lat - ocenił.

- Można dość łatwo przewidzieć, że Rosja chcąc wypracować sobie lepszą pozycję negocjacyjną czy zmusić Ukrainę do ustępstw będzie robiła to, co zaczęła robić parę dni temu, czyli dewastować ukraińskie miasta. Ma jeszcze duży potencjał eskalacji, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o infrastrukturę krytyczną. Może bombardować jeszcze wiele dróg, mostów, węzłów kolejowych, dworców, lotnisk i innych obiektów powodując, że Ukraina i jej przyjaciele poniosą dużo większe koszty odbudowy - zwrócił uwagę dr hab. Raś.

"Elitom kremlowskim zależy w tej chwili na wyjściu z wojny z twarzą"

W ocenie naszego rozmówcy, podstawowym celem Putina jest utrzymanie władzy w Moskwie. - Mówiąc o Putinie mam na myśli jego samego i elitę kremlowską, która opanowała państwo i bardzo dobrze z niego żyje. Ona chcą zachować status quo. Jeżeli uznają, że trzeba będzie zmienić przywódcę, to pewnie do takiej zmiany może dojść.

Elitom kremlowskim zależy w tej chwili na wyjściu z wojny z twarzą. Na rynku wewnętrznym mogą to bardzo ładnie opakować i próbować to sprzedać społeczeństwu, pokazując, że zagrożenie było wielkie, ale zostało zniwelowane i część Ukrainy została "wyzwolona". Pytanie, czy Rosjanie w to uwierzą. Myślę, że jeżeli nie nastąpi powrót do względnie wypełnionych lodówek, to nie uwierzą. dr hab. Maciej Raś, Uniwersytet Warszawski

W ocenie Macieja Rasia, mało prawdopodobny wydaje się scenariusz zrywu społecznego w Rosji przeciwko władzy Putina. - Większość Rosjan zapewne nie chce, albo nie może wystąpić przeciwko reżimowi putinowskiemu. Co innego w przypadku przewrotu pałacowego, czyli jakieś zmowy. Pytanie: kogo? Proszę pamiętać, że oni wszyscy jadą na jednym wózku. Nawet jeśli za jakiś czas ktoś zdecydował by się odsunąć Putina jako osobę, to pytanie czy ten, który go zastąpi, nie będzie jeszcze gorszy albo nie będzie tylko powielał polityki Putina - wyjaśnił.

- Na Kremlu nie ma żadnej silnej osobowości. To musiałby być przewrót zdecydowanych wojskowych, którzy zadziałaliby w trosce o swój interes, o swoje życie i majątki, bojąc się, że Putin odsunie ich od stanowisk. Myślę, że póki co, są to bardziej nasze nadzieje. Nie chce absolutnie spekulować o tym, co się stanie za kilka miesięcy czy kilka lat - dodał dr hab. Maciej Raś.

Dr hab. Maciej Raś – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (2019); doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2003). Prodziekan ds. studenckich WNPiSM (Kierownik Jednostki Dydaktycznej). Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

