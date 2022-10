Awantura polityków na Twitterze. Padły wulgarne słowa

Szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk krótko odniósł się do afery podsłuchowej. Nowe ustalenia ws. taśm Falenty podał w poniedziałek "Newsweek". "Przykra sprawa. Nie lekceważę jej. We wtorek o 13.00 odniosę się do niej publicznie. Tak, to o aferze podsłuchowej. Pisowskiej aferze. I o scenariuszu napisanym dla Kaczyńskiego obcym alfabetem" - napisał były premier na Twitterze.

Chodzi o nowe fakty w sprawie afery podsłuchowej z 2014 r. i roli w niej Marka Falenty, do których dotarł "Newsweek". Zgodnie z ustaleniami tygodnika taśmy, na których znajdowały się nagrane rozmowy polskich polityków, urzędników i biznesmenów, m.in. w restauracji "Sowa i Przyjaciele", miały zostać sprzedane Rosjanom zanim ujrzały światło dzienne.

Awantura na Twitterze. Wulgarne słowa Sikorskiego i Wąsika

Wpis Tuska skomentował wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik. "Proszę zabrać na konferencję Radka Sikorskiego. Pewnie dziennikarze mają do niego kilka pytań na temat obcego alfabetu. Będzie?" - zapytał. Nie spodobało się to europosłowi Radosławowi Sikorskiemu, który odpowiedział Wąsikowi w ostry sposób. "Powiedz knurze to, co insynuujesz otwartym tekstem; Obiecuję dać szansę udowodnienia w sądzie. A jak nic nie masz albo się boisz, to się zamknij" - napisał polityk PO.

Na tym, niestety, nie skończyła się wymiana zdań między politykami. W odpowiedzi Wąsika padło wiele wulgarnych słów. "Cytując: «Jakaś p**da, wiesz, taka, zamiast ją dowartościować, przep*****lić jak trzeba. I się zemściła, suka». Knur, suka. Przepraszam, nie nadążam za standardami z Chobielina, milordzie..." - napisał wiceszef MSWiA.

RadioZET.pl/Twitter