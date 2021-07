Grzegorz Braun został wykluczony z obrad Sejmu. Poseł Konfederacji wszedł na mównicę bez maseczki, na co zareagowała marszałek Elżbieta Witek. - Panie pośle, zna pan moje zarządzenie? Mamy na sali panie posłanki, które są w stanie błogosławionym, które proszą mnie, ze względów bezpieczeństwa, o to, żeby wszyscy przestrzegali zarządzenia ws. maseczek - mówiła Witek.

Awantura w Sejmie. Braun wykluczony z obrad. Marszałek dostała oklaski nawet od opozycji

Braun odmawiał jednak zasłonienia nosa i ust. Do posła Konfederacji podeszła Joanna Borowiak z PiS i wręczyła mu maseczkę, ale nie chciał jej przyjąć. Zamiast tego Braun wezwał marszałek Sejmu do poszanowania prawa. W odpowiedzi Witek ponownie przypomniała posłowi Konfederacji o zarządzeniu ws. obowiązku zasłaniania ust i nosa. - Zwolnieni są tylko posłowie, którzy przedstawią zaświadczenie lekarskie. Do tej pory jeden poseł przedstawił takie zaświaczenie - wyjaśniła Elżbieta Witek. Zaapelowała o poszanowanie regulaminu Sejmu. - Wzywam do poszanowania regulaminu i Konstytucji - odpowiedział Braun.

fot. Jakub Kaminski/East News

Marszałek nie udzieliła głosu Braunowi i poprosiła posła o opuszczenie mównicy. Przypomniała, że może odwołać się do prezydium Sejmu. Poseł nie chciał jednak ustąpić i zwrócił się do sali z hasłem "stop segregacji sanitarnej". Zarzucił też marszałek łamanie prawa przez uniemożliwienie wykonywania mu mandatu posła.

- Zakłóca pan obrady Sejmu. Na podstawie artykułu 175 ustęp 3 przywołuje pana do porządku - powiedziała marszałek, zmierzając do wykluczenia posła z obrad, na co posłowie odpowiedzieli brawami. Poseł Braun nie zamierzał jednak odpuścić i upierał się, że chce zabrać głos bez maseczki. Marszałek Witek udzieliła posłowi Konfederacji drugiego ostrzeżenia, a gdy nie przyniosło to skutku, wykluczyła Brauna z obrad. - Zgodnie z regulaminem proszę opuścić salę posiedzeń - zwróciła się do polityka. Posłowie PiS, a także opozycji nagrodzili tę decyzję oklaskami. Poseł Konfederacji opuścił wtedy mównicę.

Oglądaj

RadioZET.pl/Sejm/oprac. AK