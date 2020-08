"Wstyd, jak w jakimś Bangladeszu". W TVP wbijają szpilę Trzaskowskiemu

Awaria Czajki budzi spore emocje wśród polityków PiS, którzy nie szczędzą słów krytyki pod adresem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Tych krytycznych słów nie szczędzi mu też Michał Adamczyk - prowadzący "Wiadomości" TVP, które zresztą kolejnej awarii w warszawskiej oczyszczalni poświęciły ponad 1/3 czasu antenowego.

Było przypomnienie o ubiegłorocznej awarii w Czajce, były krytyczne komentarze warszawiaków niezadowolonych z działań władz miasta, a nawet symulacja ukazująca, jak ścieki będą płynąć przez Polskę. Dziennikarzom udało się nawet wpleść w temat ścieków kwestię "wypadków miejskich autobusów z narkotykami w tle” i ulic zalanych po ulewnych deszczach.

Sytuację w stolicy w "Gościu Wiadomości" postanowił skomentować też sam prowadzący. Jak stwierdził, tego typu zdarzenie w czasach dynamicznego rozwoju jest powodem do wstydu.

Puentując, ludzie latają w kosmos, tworzone są nowe technologie, a Warszawa nie potrafi zapanować nad ściekami, jak w jakimś, za przeproszeniem, Bangladeszu. Przykre to, smutne i wstyd na cały świat

- powiedział Adamczyk.

Awaria Czajki

Przypomnijmy: w sobotę doszło do awarii rurociągu przesyłającego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka. W efekcie prowadzony jest tam awaryjny zrzut ścieków do Wisły. Co było przyczyną awarii? Tego wciąż nie wiadomo. Prawdopodobnie naprawa feralnego rurociągu w tunelu pod dnem Wisły potrwa tym razem dłużej niż po zeszłorocznej awarii. Trzaskowski mówi o wymianie całego starego odcinka. Po awarii w sierpniu 2019 roku wymiana 100 metrów rur trwała prawie trzy miesiące. Teraz mówimy o kilometrze.

Tymczasem nieczystości dotarły w okolice Płocka. "Fala z nieczystościami na Wiśle dotarła z Warszawy do Płocka, następnie zwolni na zbiorniku we Włocławku, a w ciągu kolejnej doby dotrze do Torunia" - podano w poniedziałkowym komunikacie Wód Polskich. Jak podkreślono, z powodu opadów deszczu, zrzut nieczystości do rzeki w stolicy zwiększył się do 15-20 tys. litrów na sekundę.

Po awarii kolektora Czajki Trzaskowski znalazł się pod ostrzałem polityków Zjednoczonej Prawicy. Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski z Solidarnej Polski napisał nawet, że zawieszenie Trzaskowskiego "staje się konieczne". Nieoczekiwanie jego partyjny kolega, Patryk Jaki, stwierdził, że nie ma obecnie takich planów.

RadioZET.pl