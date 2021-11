Będzie banknot z Lechem Kaczyńskim. "Glapiński stara się o drugą kadencję"

Narodowy Bank Polski po raz pierwszy specjalne zaprojektowany banknot kolekcjonerski z Lechem Kaczyńskim zaprezentował 10 kwietnia 2021 roku, gdy prezes banku centralnego Adam Glapiński złożył na nim podpis.

Banknot trafi oficjalne do sprzedaży 9 listopada 2021, na dwa dni przed Świętem Niepodległości. Kolekcjonerski pieniądz o nominale 20 zł wyceniany jest 10 razy drożej. Emisja 13. w historii banknotu kolekcjonerskiego ma być „hołdem” oddanym prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, który zginął w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku.

NBP wyemituje banknot z wizerunkiem Lecha Kaczyńskiego

Goście programu 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET rozmawiali o propozycji emisji przez NBP banknotu okolicznościowego z wizerunkiem Lecha Kaczyńskiego. W ocenie europosła PiS Karola Karskiego propozycja jest bardzo dobra. - Znałem osobiście pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Sądzę, że byłoby mu bardzo miło, gdyby zobaczył ten banknot. Weźmy pod uwagę, że to nie jest banknot, który wejdzie do obiegu. To jest banknot kolekcjonerski. Tego typu monety, banknoty okolicznościowe, wydawane są kilka razy w roku przez NBP - powiedział polityk.

W podobnym tonie wypowiedział się społeczny doradca prezydenta Paweł Mucha. - Mówimy o byłym prezydencie Rzeczpospolitej, byłym prezydencie Warszawy. Nie ulega żadnej wątpliwości, że jest to wybitna postać historyczna, która zasługuje na to, żeby być uczczona na polskich banknotach - podkreślił.

Pomysł skrytykowała z kolei posłanka Polski 2050 Joanna Mucha. - Jedynym powodem wydania tego banknotu jest to, że prezes Glapiński stara się o drugą kadencję i zachowuje się, jakby występował jedynie przed Jarosławem Kaczyńskim i próbuje tym banknotem uzyskać jego przychylność. To nie tylko on. Przecież Morawiecki i jego "pajacowanie" w Parlamencie Europejskim to jest dokładnie ten sam poziom. Mamy do czynienia z występami haniebnymi, śmiesznymi, żenującymi i pana Morawieckiego i pana Glapińskiego, których jedynym widzem jest Jarosław Kaczyński - stwierdziła.

Kolekcjonerski banknot z Lechem Kaczyński zostanie wydany w 80 000 sztuk. Oprócz wizerunku prezydenta znajdzie się na nim widok Muzeum Powstania Warszawskiego oraz dźwigi Stoczni Gdańskiej. Pieniądz zdobi ponadto napis „Warto być Polakiem”.

RadioZET.pl