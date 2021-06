Prokuratura Okręgowa w Warszawie postanowiła zastosować wobec Bartłomieja M. środek zapobiegawczy w postaci aresztu po dwóch latach toczącego się śledztwa - pisze "Newsweek Polska". Jak ustalili śledczy, aktor nawiązywał kontakty z nastolatkami pod pretekstem wykonywania sesji zdjęciowych, zwabiał je do siebie, a następnie wykorzystywał seksualnie.

Bartłomiej M. podejrzany o gwałt na nastolatkach

- W ten sposób ofiarą gwałtu padły co najmniej trzy dziewczyny w wieku od 15 do 17 lat. Ofiar może być więcej, ponieważ do prokuratury zgłaszają się kolejne pokrzywdzone. Trwa intensywne śledztwo w tej sprawie i prokuratura nie wyklucza rozszerzenia zarzutów - podała prokuratura.

Bartłomiej M. już rok temu usłyszał zarzut doprowadzenia podstępem 14-latki do obcowania płciowego. ''Okazało się także, że od 2015 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczy się sprawa o gwałt na 17-latce. Wobec mężczyzny w listopadzie 2020 roku zapadł nieprawomocny wyrok. Wobec Bartłomieja M. orzeczono karę 2 lat i 11 miesięcy pozbawienia wolności'' - wynika z ustaleń tygodnika "Newsweek Polska". Mężczyzna w żadnej ze spraw nie przyznawał się do winy.

Bartłomiej M. kandydował dwukrotnie w wyborach do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości, jednak swoją karierę polityczną rozpoczynał w Platformie Obywatelskiej. W 2005 roku zagrał w spocie wyborczym PiS jako ''pan Witek", za co został usunięty z PO.

RadioZET.pl/Newsweek Polska