Bartłomiej Sienkiewicz był pijany na posiedzeniu Sejmu? Budka: To są jakieś bzdury

– To są jakieś bzdury – w ten sposób szef klubu KO Borys Budka zdementował w Radiu ZET pogłoski, że Bartłomiej Sienkiewicz był nietrzeźwy na posiedzeniu Sejmu, które odbyło się w środę. Na nagraniu, które opublikowano w mediach społecznościowych, widać, że poseł KO podchodzi chwiejnym krokiem do siedzącego w sali plenarnej Borysa Budki. Szef klubu KO wstał i wyszedł z Sienkiewiczem.

Borys Budka w programie Gość Radia ZET odpowiedział na pytanie o sytuację, która wydarzyła się na posiedzeniu Sejmu w środę, gdy wyprowadził z sali plenarnej Bartłomieja Sienkiewicza. Szef klubu KO zdementował pogłoski, że Sienkiewicz był pijany.

- Tak jest, jeżeli ktoś produkuje fake newsy. Później coś takiego się pojawia. Bartek Sienkiewicz podszedł do mnie poprosić o rozmowę w sprawie tego, co dzieje się przeciwko rodzinie Brejzów, Krzysztofa i Doroty. Te fake smsy, które wypływają, czy telefony podające się na Dorotę. Byliśmy porozmawiać - wyjaśnił Budka.

Bartłomiej Sienkiewicz pijany na posiedzeniu Sejmu? Budka: To są jakieś bzdury

Beata Lubecka dopytywała, dlaczego posłowie KO postanowili o tym porozmawiać w trakcie debaty nad wnioskiem o odwołanie Kamila Bortniczuka z funkcji ministra sportu. - Mam taką zasadę, że jeśli ktoś skłamie z mównicy, a to robili przedstawiciele PiS-u, to ja ich po prostu nie słucham. To była skandaliczna debata. Nikt nie powiedział "przepraszam" za Łukasza Mejzę - stwierdził Budka.

Prowadząca zwróciła uwagę, że Sienkiewicz podszedł do Budki "chwiejnym krokiem, niepewnym". - Sugestie padały, że Bartłomiej Sienkiewicz może być pod wpływem alkoholu, że był pijany. Czy Bartłomiej Sienkiewicz był nietrzeźwy? - drążyła Lubecka.

- To są jakieś bzdury. Rozmawiałem z Bartkiem Sienkiewiczem i przed debatą, i w trakcie wyszliśmy tę sprawę omówić - zapewniał Budka. - Nie czuł pan żadnej woni alkoholu? - zapytała Lubecka. - To jest po prostu poziom debaty sejmowej - ocenił Budka i powrócił ponownie do tematu Łukasza Mejzy. - Rozmawiamy o facecie, który próbował wyłudzać pieniądze od rodziców ciężko chorych dzieciaków - przypomniał Budka. - Zamiast tego mamy jakieś filmiki produkowane przez pisowskich trolli i pisowskich posłów, sugerujące tego typu rzeczy - dodał szef klubu KO, odnosząc się do nagrań, które opublikowano w mediach społecznościowych. Budka, kończąc ten wątek rozmowy, zapewnił, że Sienkiewicz był trzeźwy.

RadioZET.pl