PiS chce zgłosić kandydaturę Bartłomieja Wróblewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich – podaje „Gazeta Wyborcza”, powołując się na źródła w partii rządzącej. Jego nominacja ma zostać zgłoszona we wtorek. Wróblewski jest twarzą skrajnie konserwatywnego nurtu. To on stał na czele grupy posłów, którzy wnieśli do Trybunału Konstytucyjnego o ws. niekonstytucyjności aborcji eugenicznej.