Kandydat PiS na rzecznika praw obywatelskich Bartłomiej Wróblewski może uzyskać poparcie senatora PSL Jana Filipa Libickiego. Szef PSL Władysław-Kosiniak-Kamysz powiedział we wtorek, że ludowcy nie poprą tej kandydatury, gdyż kłóci się z filozofią urzędu RPO. W programie Onet Rano powiedział: "wierzę, że nie zawiodę się na senatorze Libickim".

Opozycja zapowiada, że nie poprze Bartłomieja Wróblewskiego, nowego kandydata PiS na urząd RPO. W przypadku ludowców wyłamuje się senator Jan Filip Libicki, który nie wykluczył, że w izbie wyższej zagłosuje za nominatem PiS. W kontekście wiszącej na włosku większości opozycji w Senacie może okazać się to decydujący głos.

Głos w tej sprawie zabrał we wtorek Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider PSL mówił w Onet Rano: "Moje stanowisko i większości klubu jest jasne: Nie może być poseł partii rządzącej rzecznikiem praw obywatelskich. To się kłóci z filozofią urzędu, jakim jest RPO. On ma stawać po stronie obywatela, a nie władz".

Lider PSL: Liczę, że nie zawiodę się na senatorze Libickim

"PSL będzie w tej sprawie mówiło jednym głosem. Senator Libicki powiedział szczerze, że z racji wieloletniej znajomości z Bartłomiejem Wróblewskim, ale i zgodności w jednej sprawie (zaostrzenie prawa aborcyjnego) jest skłonny go poprzeć. Szanuję zdanie światopoglądowe senatora, ale wybór RPO to nie wybór światopoglądu, a filozofii sprawowania tego urzędu. Wierzę, że nie zawiodę się na senatorze Libickim, że stanie po stronie obywateli" – powiedział Kosiniak-Kamysz w programie Onet Rano.

O tym, że Senat odrzuci kandydata PiS jest przekonany senator Bogdan Klich (PO). "Nie do przyjęcia jest kandydatura na to stanowisko jakiegokolwiek towarzysza partyjnego, a pan Wróblewski jest towarzyszem partyjnym PiS. Rozpatrywanie tej kandydatury oznaczałoby, że ostatnia instytucja niezależna, broniąca praw i wolności obywatelskich znalazłaby się w rękach nomenklatury PiS" - podkreślił senator.

Podobnego zdania jest szef PO Borys Budka. "Rzecznik Praw Obywatelskich musi stać po stronie obywateli, a nie jedynie słusznej partii. Uważam, że to bardzo zła kandydatura i mam nadzieję, że w Senacie zostanie ona zablokowana" – ocenił dla PAP. Przypomniał, że Wróblewski zasłynął "ze złożenia nieludzkiego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, który spowodował piekło kobiet. Nie będzie w stanie reprezentować obywateli o równych poglądach. To jest smutne" – skonstatował lider PO. Jeszcze ostrzejszy osąd przekazał w sieci poseł PO Sławomir Nitras.

Wróblewski nie ma też szans na poparcie Lewicy w Sejmie, czy Senacie. "Upartyjniony, "totalnie skręcony" politycznie, nienawidzący kobiet, to masakryczna kandydatura" – ocenił dla PAP jego kandydaturę wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica). A Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka dodała: "To jest antypolski, antydemokratyczny kandydat, który wspiera i przyczynia się do demontowania państwa polskiego i demokracji".

RadioZET.pl/PAP