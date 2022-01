Beata Mazurek, była rzeczniczka PiS, obecnie europosłanka tej partii, w dość bezceremonialny sposób zwróciła się w sieci do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. "Ty głuchy jesteś?" – napisała do szefa MEiN, domagając się od niego wcześniej dymisji kurator Barbar Nowak, która na naszej antenie nazwała szczepienia przeciw COVID-19 "eksperymentem".

Słowa małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak o szczepieniach przeciw COVID-19 jako "eksperymencie medycznym" odbiły się szerokim echem. Stworzyły też duży problem dla obozu rządzącego. Minister zdrowia Adam Niedzielski stwierdził wprost, że taka osoba nie powinna zajmować się polską edukacją w dobie pandemii.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zareagował nadzwyczaj łagodnie, twierdząc, że całkowicie nie zgadza się ze słowami kurator, a sam zachęca do szczepień.

Beata Mazurek do ministra Czarnka: "Ty głuchy jesteś?"

Ta deklaracja – w ocenie europosłanki PiS Beaty Mazurek – jest niewystarczająca. Była rzeczniczka partii domaga się dymisji małopolskiej kurator oświaty. Dała temu wyraz zwracając się w bezpardonowy sposób do ministra Czarnka.

"Hej @CzarnekP. Ty głuchy jesteś? Nie trzymaj nas w nieustannej niepewności tylko miej odwagę udzielić odpowiedzi?” – napisała na Twitterze Mazurek pod wcześniejszym swoim wpisem, w którym domagała się dymisji Nowak.

Premier @MorawieckiM podjął decyzję! Ambasador RP w Czechach zostanie odwołany, bo: "Nie ma zgody na skrajnie nieodpowiedzialne wypowiedzi". Czy i jaka będzie decyzja wz. z tą wypowiedzą Panie @CzarnekP? A może są równi i równiejsi?" – napisała wcześniej europosłanka.

Wpisy wywołały konsternację wśród internautów, ale i innych polityków obozu rządzącego. „Nie wierzę, to nie jest język Pani Poseł Beaty Mazurek. To na pewno kolejny włam na konto” – skomentowała posłanka PiS Anna Maria Siarkowska.

Wicerzecznik PiS: Wypowiedź B. Nowak była głupia

Do sprawy odniósł się w sobotę 8 stycznia w radiowej Trójce Radosław Fogiel, zastępca rzecznika PiS. - Uważam, że należałoby rozważyć bardzo zdecydowane ruchy w tej sprawie. Wypowiedź Barbary Nowak była szkodliwa i głupia - odpowiedział Fogiel zapytany o oczekiwaną dymisję małopolskiej kurator oświaty.

- Jestem zdumiony tą wypowiedzią pani kurator. Uważam, że jeżeli nie była w stanie wykonać minimalnego wysiłku, polegającego na wejściu na stronę Głównego Inspektora Sanitarnego i jeżeli ma jakieś wątpliwości, to przeczytania - tam jest cały artykuł wyjaśniający, czemu twierdzenia o tych rzekomych eksperymentach się mijają z faktami, to nie powinna się w ogóle wypowiadać na ten temat. Jest to wypowiedź szkodliwa, głupia i należy ją potępić - powiedział Fogiel w Programie Trzecim Polskiego Radia.

RadioZET.pl/Twitter.com/PAP