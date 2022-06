To trudny czas dla rządzących - przyznała była premier Beata Szydło. Europosłanka PiS w rozmowie z Wprost.pl odniosła się również do programu Rodzina 500 Plus, który zainaugurowano podczas jej rządów.

Wzrost cen podstawowych produktów i paliw to jeden z głównych tematów rozmów wśród Polaków w ostatnich tygodniach. Opozycja krytykuje rząd Mateusza Morawieckiego, że nie robi za wiele, aby oddalić wizję pogłębiania się recesji.

Do tej sprawy odniosła się w rozmowie z Wprost.pl była szefowa rządu Beata Szydło. - Spotkam się w różnych miejscach z naszymi wyborcami. To nie jest łatwy czas dla poszczególnych rodzin. To trudny czas dla rządzących, ale przede wszystkim trudny czas dla Polaków - powiedziała.

Szydło o inflacji. "Trudny czas dla rządzących"

Była premier dodała: - Wszyscy mierzą się z wyzwaniami związanymi z inflacją, wzrostem cen, z problemami związanymi z kryzysem. Z drugiej strony ludzie podchodzą i dziękują za programy społeczne, takie jak 500 plus. Mówią, że dzięki nim, mimo trudności, łatwiej im się żyje.

Mówiła, że sama również wyruszy w objazd po kraju, który podczas sobotniej konwencji zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Oczywiście trzeba opowiadać o dobrych pomysłach i propozycjach, które zostały zrealizowane. Ale zawsze jestem zdania, że jedzie się po to, żeby wysłuchać, co mają teraz ludzie do powiedzenia - wskazała.

W opublikowanym w niedzielę sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, jako najlepszą premier po 1989 r., wskazało 9,1 proc. ankietowanych. Najwięcej badanych wskazało na Morawieckiego (30.6 proc.), który nieznacznie wyprzedził Donalda Tuska (28,3 proc.).

RadioZET.pl/Wprost.pl/WP.pl