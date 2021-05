Beata Szydło w 2019 roku zamieniła polski parlament i stanowisko wicepremiera na mandat europosła PiS w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Od tego czasu sytuacja finansowa i majątkowa byłej premier wyraźnie się poprawiła - pisze Onet.

Beata Szydło została milionerką. Jaki majątek ma była premier?

Była premier w 2019 roku miała na koncie 28 tys. zł i 80 euro oszczędności, dom, użytki zielone oraz jeden samochód. Rok później Beata Szydło z tytułu wykonywania mandatu europosła zarobiła ok. 483 tys. zł - średnio 40 tys. zł miesięcznie. W 2020 roku kwota oszczędności byłej szefowej rządu wzrosła do 78,8 tys. zł oraz 119,2 tys. euro (535 tys. zł).

''Sumując oszczędności z nieruchomościami oraz samochodami (przybyły jej przez ten czas dwa auta w garażu - Audi Q3 warte 130 tys., oraz Audi A6 za 45 tys. zł, które stanowi małżeńską wspólność majątkową), możemy oszacować, że majątek Beaty Szydło opiewa na ok. 1,5 mln zł'' - czytamy w Onecie.

Oświadczenia majątkowe. Morawiecki ma prawie 5 mln zł oszczędności

W piątek na stronie internetowej Sejmu opublikowano oświadczenia majątkowe posłów za 2020 rok. Wynika z nich m.in., że premier Mateusz Morawiecki zgromadził w polskiej walucie około 4,7 mln zł oszczędności. Jest właścicielem domu o powierzchni około 150 m kw. o wartości około 1,9 mln zł, a także mieszkania o powierzchni 72,4 m kw. o wartości 1,1 mln zł. Ponadto, Morawiecki jest właścicielem domu o powierzchni 100 m kw. o wartości około 3-3,5 mln zł, a także połowy segmentu szeregowego, którego przybliżona wartość to około 600 tys. zł. Premier ma też działkę rolną o powierzchni 2 ha o wartości około 200 tys. zł.

Jeśli chodzi o mienie ruchome, Morawiecki wpisał do oświadczenia meble i zabudowę o wartości około 330 tys. zł oraz sprzęt techniczny warty około 20 tys. zł. Premier ma również uprawnienie do akcji Santandera o wartości do 350 tys. zł, pożyczył też swojej siostrze około 300 tys. zł.

Z oświadczenia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego wynika, że w minionym roku otrzymał tytułem uposażenia poselskiego 70 tys. 943 zł, nieco ponad 30 tys. zł tytułem diety poselskiej, a 42 tys. 450 zł z pracy w KPRM, czyli jako wicepremier. Kaczyński otrzymał też 85 tys. 790 zł emerytury ZUS.

Szef PiS ma odłożone ok. 142 tys. zł. Jest też współwłaścicielem - w 1/3 - domu o powierzchni 150 m kw. o wartości ok. 1,5 mln zł.

