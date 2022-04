Zmiana sił w rządowej układance. Słabną wpływy wicepremiera Jacka Sasina. Wszystko po tym jak doszło do zawarcia nieformalnego sojuszu między premierem Mateuszem Morawieckim a prezesem PKN Orlen Danielem Obajtkiem. Przeciwnicy Sasina rozpuszczają informacje, że do wakacji Ministerstwo Aktywów Państwowych, którym kieruje Sasin, zostanie przyłączone do innego resortu. W odpowiedzi Sasin, chcąc się wykazać, zapowiedział kolejne konsolidacje wielkich firm państwowych - ustalił dziennikarz śledczy Radia ZET Mariusz Gierszewski.

Sytuacja polityczna wicepremiera Jacka Sasina jest bardzo skomplikowana. Premier Morawiecki, który po wspólnym wyjeździe do Kijowa wrócił do łask prezesa Kaczyńskiego, zawarł taktyczny sojusz z przeciwnikiem Sasina - prezesem Orlenu Danielem Obajtkiem.

Jako duże osłabienie wpływów Jacka Sasina odczytywana jest dymisja prezesa spółki PGNiG Pawła Majewskiego. Najpoważniejszą kandydatką do objęcia sterów w tej spółce jest związana z Danielem Obajtkiem i PKN Orlen prezes Energi, Iwona Waksmundzka Olejniczak.

Będą zmiany w rządzie? Słabnie pozycja wicepremiera Jacka Sasina

Wicepremier Sasin co kilka dni jeździ do prezesa PiS na Nowogrodzką, "wcisnął się" też na odbywający się 5 dni temu kongres Stowarzyszenia od Nowa, na którym oprócz niego byli tylko Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak. Zapowiedział też nową wielką konsolidację w branży metalurgicznej. To sprytny ruch, który ma odebrać Danielowi Obajtkowi miano największego "konsolidatora" w naszej gospodarce. Przeciwnicy Sasina twierdzą jednak, że jego czas jest już policzony do najbliższej rekonstrukcji rządu.

Z drugiej strony pojawiają się głosy, że sojusz Morawieckiego z Obajtkiem może nie przetrwać próby czasu. Na początku tygodnia PKN Orlen powołał korporacyjny fundusz venture capital, który w ciągu 10 lat zainwestuje 100 mln euro w spółki technologiczne, oferujące przełomowe i innowacyjne rozwiązania. Jest to odczytywane jako wejście na teren zajmowany do tej pory przez ludzi Morawieckiego.

