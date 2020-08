Polsce grozi międzynarodowa kompromitacja – ostrzegł z Mińska Sławomir Sierakowski, wstawiając do sieci zdjęcie znalezionej łuski po wystrzelonym naboju z napisem „Made in Poland”. Publicysta przekonuje, że w ten dowód zniweczy wszelkie oświadczenia polskich polityków. Do sprawy odniosło się Ministerstwo Obrony Narodowej.