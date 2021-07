Biskup senior świdnicki Ignacy Dec zainaugurował w sobotni wieczór na Jasnej Górze 30. jubileuszową pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja do częstochowskiego sanktuarium. Kazanie poświęcił niekończącym się atakom na kościół. "Musimy się obronić przed przewrotną ideologią gender i błędnym ekologizmem, gdzie miejsce Boga zajmuje człowiek, a miejsce człowieka zajmują zwierzęta; gdzie panuje empatia do losu zwierząt, a brakuje empatii do poczętych dzieci" – mówił biskup Dec.

Biskup senior Ignacy Dec rozpoczął uroczystości związane z 30. Pielgrzymką Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. W niedzielę ma im przewodniczyć metropolita częstochowski abp Wacław Depo.

Bp Dec nawiązał w sobotniej mszy świętej do bieżących spraw politycznych, jasno opowiadając się po stronie rządzących, stosując też ich retorykę. "Musimy się obronić przed przewrotną ideologią gender i błędnym ekologizmem, gdzie miejsce Boga zajmuje człowiek, a miejsce człowieka zajmują zwierzęta; gdzie panuje empatia do losu zwierząt, a brakuje empatii do poczętych dzieci" – mówił do uczestników Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja bp Ignacy Dec.

Tadeusz Rydzyk do Czarnka: Najlepszy minister po wojnie

Wśród uczestników mszy był m.in. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, nazwany przez założyciela i dyrektora Radia Maryja o. Tadeusza Rydzyka "najlepszym ministrem edukacji i nauki po wojnie". "Ci, którzy nie kochają Polski i Pana Boga, będą wszystko robić, żeby pana zniechęcić; niech się pan nigdy nie zniechęca" – wtórował mu z kolei redemptorysta.

O. Rydzyk skorzystał z okazji, by zachwalić istniejącą od 20 lat Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, założoną pod jego auspicjami. Apelował do sympatyków radia, by w swoich środowiskach szukali firm, gotowych systematycznie wspierać szkołę finansowo. "Marzy mi się, żeby była taka porządna uczelnia, żebyśmy jeszcze więcej kierunków mogli otworzyć, żebyśmy mogli ściągać najlepszych wykładowców, nawet z całego świata […]. Bo to, co katolickie, musi być bardzo porządnie, i to, co polskie - bardzo porządne, prawdziwie polskie" – przekonywał redemptorysta. Wskazał, że młodych ludzi trzeba kształtować w dobrze, a nie w marksizmie, z którym powiązał "niszczącą człowieka i rodzinę ideologię LGBT".

Biskup Dec o kościele atakowanym przez islam, imigrantów, LGBT i lewackie rządy

W wygłoszonej podczas mszy homilii bp Ignacy Dec ocenił, że – historycznie - już od czasów Oświecenia rosła agresja przeciwko Kościołowi. "Pogarda i szyderstwo stały się ulubionym narzędziem walki z chrześcijaństwem", zaś "postulat bezpardonowej walki z Kościołem znalazł się na sztandarach nowożytnych rewolucji": francuskiej, bolszewickiej i kulturowej w 1968 r.

"Postulat ten przejęli i realizowali wodzowie systemów totalitarnych XX wieku, a dzisiaj w nieco łagodniejszy sposób i w nieco innej formie realizują lewackie rządy w wielu krajach świata. Do wrogiego Kościołowi nurtu ideologii ateistycznej dochodzi dzisiaj jeszcze agresja ze strony ideologii religijnych, zwłaszcza radykalnego islamu. Baczni obserwatorzy sytuacji Kościoła informują nas, że chrześcijaństwo – jak to często powtarzamy - jest dzisiaj najbardziej prześladowaną religią w świecie" – mówił świdnicki biskup senior.

Sprowadził sprawę do stwierdzenia, że "w wielu krajach Europy Zachodniej, a ostatnio także w Polsce, wyraźnie wzmogły się ataki na wartości chrześcijańskie". Nie wspomniał o błędach w samej wspólnocie, popełnianych przez hierarchów. "Procesowi temu – wyjaśniał biskup – sprzyja słabość chrześcijaństwa w krajach zachodnich, zapaść demograficzna Zachodu i napływ do Europy imigrantów z inną kulturą i religią".

Biskup senior uznał, że katolicy z tzw. Kościoła otwartego "dają się wciągać w te procesy". "Wiemy, że wiele osób z życia publicznego stało się dziś zakładnikami liberalnych mediów, gdzie często mówi się o prawdzie, ale nie mówi się prawdy. Gdzie mówi się o demokracji, a jej się zaprzecza w słowach i czynach. Gdzie mówi się o wolności, a rozumie się ją jako wolność od obowiązków, od powinności dyktowanej przez sumienie, od nakazów i zakazów pochodzących od Boga" – powiedział bp Ignacy Dec.

