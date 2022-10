Ogromne zakupy dla armii. Błaszczak zamówił prawie 300 wyrzutni Chunmoo

Umowa ramowa dotyczy zakupu samobieżnych kołowych wyrzutni rakietowych o zasięgu – zależnie od amunicji - ok. 80 lub 290 km. Ministerstwo Obrony Narodowej przewiduje, że kontraktowi będą towarzyszyły zamówienia w polskim przemyśle, który ma dostarczyć system kierowania walką, pojazdy dowodzenia, wozy zabezpieczenia technicznego, wozy amunicyjne oraz wozy ewakuacji technicznej.

Pierwszych 18 wyrzutni rakietowych Chunmoo na podwoziach Jelcz, wraz z amunicją, trafi w przyszłym roku na wyposażenie Żelaznej Dywizji - poinformował w środę MON. Chodzi o 18 Dywizję Zmechanizowaną im. gen. broni Tadeusza Buka, która jest zlokalizowana w Siedlcach. "Będą bronić wschodniej granicy i wschodniej flanki NATO. Będą odstraszać potencjalnego agresora" - zapowiedział resort na Twitterze.

Błaszczak kupił wyrzutnie K239 Chunmoo

Szef MON Mariusz Błaszczak podziękował za bardzo owocną współpracę między Polską i Koreą Południową w dziedzinie obronności. - Analiza wojny na Ukrainie, szczególnie analiza skutecznej obrony przed inwazją rosyjską ze strony ukraińskiej wskazuje, jak duże znaczenie, dużą wagę ma artyleria. Stąd też podjęliśmy decyzję o wzmocnieniu polskiej artylerii, szczególnie artylerii rakietowej - zaznaczył wicepremier.

Przypomniał, że 2019 r. Polska podpisała umowę ze Stanami Zjednoczonymi ws. nabycia dla polskich sił zbrojnych dywizjonu HIMARS. Jak dodał, w przyszłym roku będzie dostawa tego sprzętu. - Złożyliśmy także zapytanie ofertowe dotyczące większego zakresu tego sprzętu, większych dostaw, ale - niestety - ze względu na ograniczone możliwości przemysłowe, ten sprzęt nie będzie nam dostarczony w satysfakcjonującym czasie - powiedział szef MON.

Błaszczak: Wyrzutnie Chunmoo są podobne do HIMARS-ów

- W związku z tym podjęliśmy rozmowy z Koreą Południową, z naszym sprawdzonym partnerem, z naszymi przyjaciółmi, które zaowocowały dziś właśnie podpisaniem umowy ramowej - powiedział.

Jak zauważył szef MON, Chunmoo są bardzo zbliżone, jeśli chodzi o charakterystykę, do HIMARS-ów. - To bardzo dobra broń, bardzo dobry sprzęt, a myślę, że naszym wspólnym sukcesem polsko-koreańskim jest to, że pierwszy dywizjon Chunmoo będzie dostarczony do Polski już w przyszłym roku - zaznaczył Błaszczak.

