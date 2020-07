Sejm wyłonił przewodniczącego państwowej komisji do spraw pedofilii. Głosami Prawa i Sprawiedliwości został nim Błażej Kmieciak. Zapewnił, że chce by ci, którzy doprowadzili do zbrodni pedofilii „poniosły odpowiedzialność karną, na którą zasługują". Jego kandydaturę skrytykowała opozycja z Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. – W tym składzie komisja nie będzie bezstronna – mówiła posłanka Barbara Nowacka.